Будет ли магнитная буря 16 марта: прогноз на сегодня (график)

Два предыдущих дня Землю штормило.

На выходных, 14 и 15 марта, на Земле была магнитная буря, но сегодня она должна прекратиться. Об этом свидетельсвуют данные meteoagent.

Ожидается, что Кр-индекс будет около 3, а даже самая лабая магнитная буря начинается с отметки 5.

В то же время Британская геологическая служба сообщает ,что 12 марта на Солнце произошел крупный выброс корональной массы

Предварительные прогнозы показывают, что этот выброс пройдет мимо Земли. Однако, он все же может повлиять на геомагнитное поле к концу сегодняшнего дня.

"Но эта вероятность невелика и любое влияние, вероятно, будет слабым", - уточняют ученые.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Во время таких явлений в космос выбрасываются потоки заряженных частиц, достигающих нашей планеты и влияющих на её магнитосферу.

В эти дни некоторые люди могут ощущать головную боль, усталость, перепады давления и ухудшение самочувствия. Специалисты советуют в период магнитных бурь больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок. Также полезно следить за прогнозами космической погоды, чтобы заранее подготовиться.

