Интересно знать, кому принадлежит самая большая в мире яхта.

Яхты принято считать предметом огромной роскоши и их владельцы в большинстве случаев - это богачи. При этом колоссальные размеры некоторых из них впечатляют. О том, кому принадлежит самая большая в мире яхта и как она выглядит, - расскажем в материале.

Самая большая яхта в мире - интересные факты

Как пишет BOAT Presents, компания Residences AG рассказала о своем проекте 320-метровой жилой суперяхты под названием Ulyssia выставке в Монако в 2025 году. Стоит отметить, что длина печально известного корабля "Титаник" была 269 метров.

Разработанная в сотрудничестве с Эспеном Эйно и Meyer Werft, эта суперяхта для проживания позволит жителям посетить "прекрасное сочетание мест назначения: от шикарных портов до самых знаковых городов мира, а также самых отдаленных уголков планеты". Ее строительство началось в конце прошлого года в Папенбурге, а спуск яхты на воду запланирован на 2030 год.

Видео дня

Интересно, что жилые помещения расположены в 122 резиденциях площадью от 110 до 953 квадратных метров. Они предлагаются в конфигурациях от одной до шести спален и будут включать гостиные, кухни открытой планировки и террасы. Также доступны гостевые каюты для размещения больших семей. Интерьеры могут быть оформлены по индивидуальному заказу.

Компания Chenot будет заниматься оздоровительными мероприятиями на борту, включая спа-центр, спорт/фитнес центр и стоматологическую помощь. Также будет доступен медицинский корпус, оснащенный новейшим высококачественным оборудованием, таким как рентгеновские аппараты, МРТ, КТ-сканеры, эндоскопы и аппараты УЗИ.

Основатель и председатель правления компании Франк Биндер объяснил, что одной из важнейших особенностей Ulyssia являются ее образовательные учреждения, которые будут охватывать практически все направления. Он добавил:

"Часть концепции заключается в создании разнообразного сообщества, как по возрасту, так и по географическому признаку. Мы хотим дать возможность жить на борту и людям с семьями".

К услугам гостей также будет богатый винный погреб и сеть ресторанов, в которых будут работать приглашенные шеф-повара - как "всемирно известные", так и "перспективные".

Жителям будут доступны полностью оборудованный яхт-клуб и пристань, гольф-клуб, 600-метровая беговая дорожка, многофункциональные корты, а также несколько крытых и открытых бассейнов. В дополнение к этому, на борту будут расположены двухуровневый театр, обширная библиотека и несколько конференц-залов, два вертолета и подводные аппараты Triton.

Важно, что яхта спроектирована с относительно небольшой осадкой, чтобы она могла совершать круизы по реке Амазонке. Она также будет достаточно узкой, чтобы пройти через Панамский канал, и достаточно низкой, чтобы пройти под Сиднейским мостом.

Команда дизайнеров также пообещала минимизировать углеродный след, создав "самую экологичную яхту из когда-либо построенных". На ней будет гибридная силовая установка, использующая варианты с "гибким" топливом и комбинацию батарей и солнечной энергии.

Самая большая яхта в мире - владелец не один

Команда Ulyssia подчеркивает, что это не круизный лайнер.

"Это 320-метровое судно, самая большая яхта в мире, зарегистрированная под швейцарским флагом, совершающая непрерывные плавания по маршруту, который разрабатывают сами владельцы", - рассказал Биндер.

По его словам, команда путешествовала по миру, тщательно формируя международное сообщество, объединенное страстью к путешествиям и открытиям. Право собственности распределяется по долевому принципу, при котором жители владеют судном бессрочно и пропорционально площади принадлежащих им резиденций. Поэтому, четко сказать, кому принадлежит самая большая яхта в мире, очень сложно. При этом Биндер был первым, кто купил квартиру на ее борту.

Операционный директор Ренато Чиззола сказал, что Ulyssia трудно как-то четко обозначить:

"Это может быть самый роскошный отель в мире, это может быть самый уединенный курорт на планете, это может быть и самый эксклюзивный частный клуб… всё это вместе".

По его словам, большинство жителей яхты - это люди, "которые достигли почти всего в жизни".

"У них по несколько домов по всему миру. Теперь им нравится идея просыпаться утром, когда вид из окна меняется каждые три, четыре или пять дней", - добавил он.

Какие 10 самых больших яхт мира

Пока Ulyssia не будет спущена на воду, крупнейшей в мире частной суперяхтой остаятся судно Azzam ("Решительный"). Изначально она проектировалась как 145-метровая, но в процессе оптимизации её длина увеличилась до 180,1 м. Среди других впечатляющих особенностей дизайна Azzam - её потрясающие интерьеры, включая размещение 36 гостей и до 80 членов экипажа.

Этот гигант был построен для шейха Халифы бин Зайеда аль-Нахайяна из королевской семьи Абу-Даби в качестве прогулочного судна для посещения его любимых мест для дайвинга. Главный салон занимает почти 522 квадратных метра. На борту также есть тренажерный зал, бассейн и специальная комната для тренировок по гольфу.

Яхта обладает впечатляющей скоростью для своих размеров благодаря инновационной водометной движительной системе, которая разгоняет ее до более 31,5 узлов.

Другие яхты, входящие в список самых больших в мире:

Затмение - 162,5 м

Дубай - 162 м

Синий - 160,6 м

Дилбар - 156 м

Аль Саид - 155 м

Эль Махруса - 150,6 м

А+ - 147,3 м

Принц Абдулазиз - 147 м

Опера - 146,4 м.

