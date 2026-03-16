США закупят партию украинских дронов F10

Украинский БПЛА стал вторым финалистом конкурса Drone Dominance.

Несмотря на заявления Дональда Трампа, что США не нуждаются в помощи Украины в борьбе с "шахедами" благодаря собственному технологическому превосходству, украинская компания F-Drones доказала обратное. FPV-дрон F10 стал вторым финалистом конкурса Drone Dominance, организованного Министерством обороны США, и получил контракт на поставку американским военным, сообщает Defender Media.

F10 занял шестое место в общем рейтинге, набрав 72,9 балла из 100 возможных, что позволило компании получить контракт, отмечается в материале.

"В 2024 году компания локализовала производство карбоновых рам и антенн, а к 2025-му начала выпускать полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи", – пишет СМИ.

Автор рассказал, что F-Drones изготавливает большинство комплектующих самостоятельно, а те, которые пока не производит, заказывает у европейских поставщиков.

СМИ также сообщили о победителе конкурса. Им стал дрон на оптоволокне Shrike10 Fibe от украинской компании SkyFall, который получил 99,3 балла из 100.

Ранее УНИАН писал, что БПЛА Ту-141 "Стриж" стал первым ударным беспилотником, использованным Украиной против российских военных целей. Этот реактивный дрон применяли в начале полномасштабной войны для ударов по российским бомбардировщикам Ту-95МС и Ту-22М3. "Стриж" имеет большую дальность полета до около 1000 км и скорость более 1100 км/ч. Украинские военные модифицировали его для несения боевой части, переустановив сенсоры и парашюты для выполнения ударных миссий.

Добавим, что страны Ближнего Востока проявили интерес к украинским дронам-перехватчикам из-за собственных проблем с иранскими беспилотниками "Шахед". Украина имеет большой боевой опыт в борьбе с вражескими БПЛА и использует собственные дешевые перехватчики, которые эффективно сбивают вражеское вооружение.

