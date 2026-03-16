'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 16 марта, снизился на 15 копеек и составляет 44,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 40 копеек и составляет 51,00 гривню за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,75 гривни, а евро – по курсу 50,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 20 копеек – до 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 53 копейки – до 51,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 16 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,67 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 29 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 44,44 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,29 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривни за евро.

