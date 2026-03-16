Шон Пенн проигнорировал церемонию 'Оскар-2026' ради Украины, - NYT

Всемирно известный актер Шон Пенн удостоился премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, однако пропустил церемонию награждения, которая прошла в ночь на 16 марта. Как пишет The New York Times, вместо этого, актер мог выбрать поездку в Украину.

Как известно, для 65-летнего Пенна это была шестая номинация на "Оскар" и третья победа. Первую статуэтку он получил за главную роль в фильме "Таинственная река" (Mystic River), а вторую - за работу в биографической драме "Харви Милк" (Milk), где сыграл политика и активиста Харви Милка.

Со ссылкой на два источника NYT отмечает, что по состоянию на конец прошлой недели Шон Пенн отправился в Европу и планировал посетить Украину.

"Источники не уточнили, чем именно он собирался там заниматься и в какую часть страны намеревался поехать. Также оставалась вероятность, что, хотя Пенн и покинул США к моменту трансляции церемонии, его планы поездки могли измениться. Представитель актёра отказался от комментариев", - пишет издание.

До этого Шон Пенн открыто заявлял, что намерен бойкотировать "Оскар". Он передал одну из своих статуэток президенту Украины Владимиру Зеленскому и критиковал организаторов премии за то, что в 2022 году не дали возможности ему выступить с обращением во время церемонии награждения.

Напомним, ранее УНИАН писал, как прошла церемония награждения "Оскар 2026", публикуя полный список лауреатов премии.

Вас также могут заинтересовать новости: