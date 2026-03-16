Доллар подешевел в начале недели: курс валют в Украине 16 марта

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 16 марта, подешевел на 11 копеек и составляет 44,44 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,29 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,32 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,38 грн/евро, а курс продажи – 51,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил 16 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,67 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 29 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем во многом будет зависеть от энергетических рынков. По его прогнозу, курс доллара в Украине до 22 марта будет находиться в пределах 43,5-44,25 гривни на межбанке и 43,5-44,5 гривни на наличном рынке.

