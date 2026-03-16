Хорошее начало: в российском Ульяновске дроны впервые атаковали авиастроительный завод

Завод временно приостановил работу.

В городе Ульяновске (Российская Федерация) дроны впервые атаковали авиастроительный завод "Авиастар". Об этом сообщает издание "Милитарный" со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+.

В ночь с 15 на 16 марта губернатор Ульяновской области Алексей Руских заявил, что над регионом обнаружили как минимум пять беспилотников.

В местной Telegram-группе "Треш Ульяновск" сообщили, что после отражения атаки беспилотников завод "Авиастар" временно приостановил работу.

"Милитарный" отмечает, что "Авиастар" - это стратегический авиастроительный завод, который занимается производством и ремонтом крупных транспортных и пассажирских самолетов и является важной частью российской авиационной промышленности.

Предприятие специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также на сервисном обслуживании тяжелых транспортников Ан-124 "Руслан".

"Ранее дроны в этот завод не попадали. В то же время в 2024 году на его территории проводились специальные учения, в ходе которых отрабатывали ликвидацию последствий условной атаки беспилотника", - пишет издание.

Авиация РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в последние дни декабря 2025 года Воздушно-космические силы России получили новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Отмечалось, что в целом в течение 2025 года филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" в Ульяновске передал Воздушно-космическим силам РФ семь самолетов Ил-76МД-90А нового производства. Новый самолет стал 37-м изготовленным Ил-76МД-90А (включая прототип).

Планы производства предусматривали дальнейшее наращивание выпуска самолетов Ил-76МД-90А в Ульяновске - с поставкой девяти машин в 2026 году и 12 в 2027 году.

