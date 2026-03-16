Израиль начал вторжение в Ливан

Израильские военные в настоящее время зашли в приграничные районы Ливана.

Армия Израиля начала вторжение в Ливан. В частности ЦІХАЛ начал наземную операцию.

Подразделения 91-й дивизии зашли в приграничные районы Ливана, чтобы уничтожить инфраструктуру вооруженной группировки "Хезболла" и снизить угрозу для севера Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Отмечается, что это "ограниченная и целенаправленная наземная операция" против группировки "Хезболла" на юге Ливана.

Видео дня

В заявлении говорится, что операция направлена на ликвидацию боевиков и укрепление обороны вдоль границы. В ЦАХАЛе детализировали, что основными целями остаются юг страны, южные пригороды Бейрута и долина Бекаа - районы, которые являются ключевыми опорными пунктами боевиков "Хезболлы".

"Эта деятельность является частью более широких оборонительных усилий по созданию и укреплению передовой оборонительной линии", - сказано в заявлении.

Перед вводом войск в этот район военные ЦАХАЛа провели артиллерийские и военно-воздушные удары по многим целям для "снижения угроз в оперативной обстановке", указали израильские военные.

Власти Израиля заявляют, что операция должна повысить безопасность жителей северных регионов.

Эскалация на ливанском направлении усилилась после начала войны с Ираном. Израиль обвиняет контролируемую Ираном "Хезболлу" в постоянных ударах по израильской территории. В ответ израильская армия наносит удары по объектам группировки в Ливане.

Вторжение Израиля в Ливан: что предшествовало

11 марта министерство иностранных дел Испании заявило, что территориальная целостность Ливана должна быть сохранена, и предупредило Израиль, что вторжение в страну станет "огромной ошибкой".

В министерства добавили тогда, что Испания осуждает "массированные атаки Израиля на Ливан", а также "со всей решительностью" осудила запуск ракет ливанской шиитской группировкой "Хезболла".

А 14 марта стало известно, что Израиль намерен расширить наземную военную операцию на территории Ливана в плоть до захвата всей территории к югу от реки Литани и уничтожения военной инфраструктуры группировки "Хезболла".

Если такое произойдет, это станет крупнейшим наземным израильским вторжением в Ливан со времени Ливанской войны 2006 года.

