Картофель, морковь и свекла дешевеют: фермеры в Украине распродают овощи

Большинство овощей, входящих в набор для борща, дешевеет из-за снижения качества товара в хранилищах.

Цены на картофель в Украине опустились до 6-13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Фермеры сохранили большие запасы овоща в хранилищах, качество которого стремительно ухудшается, но низкий спрос заставляет их снижать цены перед началом полевых работ.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что картофель в Украине уже стоит в среднем на 61% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом тренд на снижение цены может сохраниться и даже усилиться до конца месяца, согласно прогнозам.

Так же, как и картофеля, на 20% снизилась за неделю цена на морковь. Овощ продолжает дешеветь уже вторую неделю подряд. Сейчас цены колеблются в диапазоне 6-12 грн/кг.

Причины подешевения моркови такие же, как и у картофеля – с наступлением теплой погоды качество овоща в хранилищах быстро ухудшается, и фермеры пытаются реализовать продукцию, пока она не потеряла товарный вид. На сегодняшний день овощ продают в среднем на 72% дешевле, чем в прошлом году.

Кроме того, свекла подешевела за неделю в среднем на 15%. Сейчас ее продают в пределах 4-9 грн/кг. Наибольшее давление на цены оказывает сезонное увеличение предложения овоща на рынке, а спрос при этом остается на невысоком уровне. В настоящее время стоимость столовой свеклы в Украине в среднем на 65% ниже, чем в аналогичный период 2025 года.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Так же, как и оптовые цены от производителей, снижаются и цены на овощи борщевого набора на рынке. В конце прошлой недели картофель, морковь и свекла подешевели от одной до трех гривен за килограмм.

В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что война в Иране будет способствовать росту производственных затрат украинских фермеров, что не может не отразиться на стоимости продукции. Подорожание дизельного топлива и удобрений может обойтись среднему хозяйству примерно в 1,5 млн гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: