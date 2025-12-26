Эксперты прогнозируют, что дефицит памяти сохранится до 2028 года, а возможно, и дольше.

Резкий рост цен на настольную оперативную память привел к неожиданному всплеску популярности другого типа комплектующих. По данным TechPowerU, пользователи намного чаще стали покупать адаптеры-переходники с SO-DIMM на DIMM, позволяющие установить ноутбучные модули памяти в обычный ПК.

Журналисты отмечают, что мобильная память дорожает не так стремительно. Так, средний рост цен на SO-DIMM составил около 136%, тогда как стоимость стандартных настольных модулей DIMM увеличилась сразу на 245%. В итоге покупка ноутбучной памяти с адаптером выглядит куда более рациональной.

Например, планка SO-DIMM DDR5-4800 объемом 16 ГБ сегодня оценивается примерно в 100 евро, а приобрести адаптер в крупных интернет-магазинах можно по цене от 8 до 18 евро. Аналогичный модуль DIMM при этом обойдется примерно в €150.

Видео дня

Впрочем, минусы у такого решения тоже имеются. При использовании ноутбучной памяти пользователям, как правило, приходится мириться с более низкими рабочими частотами и увеличенными таймингами, характерными для ноутбучной памяти. Кроме того, частоту нередко приходится снижать еще и для достижения стабильности.

Сообщается, что дефицит и высокие цены на оперативную память может продлиться до 2028 года и даже дольше. Компании Samsung и SK Hynix, которые контролируют 70% рынка DRAM, не хотят наращивать производство и собираются максимизировать прибыльность.

В связи с дефицитом и подорожанием оперативной памяти, возникший из-за ИИ-гонки, видеокарты нового поколения от NVIDIA и AMD могут задержаться аж до 2028 года. А серия GeForce RTX 50 SUPER может и вовсе не выйти.

На фоне масштабного кризиса, Apple поднимет цены на свою технику в первой половине 2026 года. Меж крупнейшие производители компьютерной техники, Lenovo и Dell, заявили, что цены на ноутбуки и компьютеры до конца года вырастут на 15–20%.

Вас также могут заинтересовать новости: