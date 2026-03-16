'Корчился' в кресле: эпичный провал Шаламе на 'Оскаре' обсуждает весь Голливуд

Актера несколько раз публично высмеяли га церемонии.

Одним из главных неудачников церемонии награждения престижной кинопремии "Оскар" в 2026 году стал Тимоти Шаламе. Присутствующие на шоу заметили, как актер то и дело "корчился" на своем месте, особенно после того, как не получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Как пишет Mirror, то, что должно было стать праздником его номинации за фильм "Марти Суприм. Гений комбинаций"; превратилось в "мучительно неловкую ситуацию". За всю церемонию Шаламе несколько раз поднимали на смех и подкалывали, вспоминая ему скандальное заявление об опере и балете.

Так, сначала ведущий Конан О’Брайен почти в самом начале церемонии подколол актера перед всей аудиторией:

"Сегодня охрана усилена как никогда. Нам сообщили о возможных атаках как со стороны оперного, так и балетного сообществ".

Позже один из режиссёров победителя в категории "Лучший короткометражный художественный фильм" Александр Сингх тоже обратился к актеру с замечанием:

"Мы верим, что искусство может менять души людей. Возможно, для этого нужно десять лет, но мы можем изменять общество через искусство, креативность, театр и балет".

В издании констатировали, что у Тимоти был действительно тяжелый вечер - он корчился на своем месте и хотел провалиться сквозь землю.

Напомним, как писал УНИАН, "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2026 году получил Майкл Б. Джордан ("Грешники").

