Цены на квартиры в Киеве резко выросли: в каких районах самое дешевое жилье

Самая высокая стоимость жилья в столице зафиксирована в Печерском районе.

В Киеве выросла цена жилья на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 70 тысяч долларов (+12% за последний год), а цена за один квадратный метр составляет 1 670 долларов, говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что самые высокие цены на однокомнатную квартиру на вторичном рынке зафиксированы в Печерском районе – в среднем 133 тыс. долл. без ремонта и 165 тыс. долл. с ремонтом.

Далее следует Шевченковский район с 86,3 тыс. долл. за "однушку" без ремонта, а с ремонтом – 118 тыс. долл. Замыкает ТОП-3 самых дорогих районов столицы Подольский район с 72 тыс. долл. без ремонта и 98 тыс. долл. за однокомнатную с ремонтом.

Видео дня

В то же время самые низкие цены зафиксированы:

Днепровский район – 62 тыс. долл. за квартиру без ремонта и 64 тыс. долл. за однокомнатную квартиру с ремонтом;

Оболонский район – 55 тыс. долл. без ремонта и 60 тыс. долл. с ремонтом;

Святошинский район – 47 тыс. долл. без ремонта и 55,9 тыс. долл. с ремонтом;

Деснянский район – 37,5 тыс. долл. без ремонта, 48 тыс. долл. с ремонтом.

Жилье в Украине - главные новости

Вас также могут заинтересовать новости: