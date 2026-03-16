Дешевое средство поможет навсегда избавиться от капель жира на кухонном фасаде.

Любая хозяйка, которая часто готовит, особенно жареную пищу, знает, что если нет вытяжки, то все вокруг - стены, шкафчики, да и сама плита, быстро покрываются масляными пятнами. К сожалению, при регулярной готовке не спасает и вытяжка, поэтому все равно приходится разбираться, чем отмыть кухонные шкафы от жира быстро и эффективно.

Чем отмыть шкафы на кухне максимально бюджетно - лайфхак

Во время готовки капли жира со сковороды буквально разлетаются по кухне - в воздухе они соединяются с пылью и потом оседают на поверхностях в виде липкого слоя. Если не вымыть сразу, потом может быть сложнее - жир засыхает, твердеет, и кажется, что кухонный фасад уже никогда не будет таким красивым, каким он был при установке.

Тем не менее это не так - есть отличный лайфхак, как отмыть кухонные шкафы от грязи и масляных остатков, не испортив при этом мебель и не потратив много сил и времени.

Опытным путем было определено, что обычная пищевая сода прекрасно справляется с такими видами загрязнений. Она стоит дешево - намного меньше, чем популярные химические покупные средства, но при этом в процессе уборки дает отличный результат. Отмыть шкафы на кухне от жира с помощью нее очень просто - нужно смешать соду и воду в равных частях, чтобы получилась паста однородной консистенции. Затем нанести такую кашу на проблемные участки кухонного фасада, оставить на 5-10 минут и по истечение времени протереть губкой, несильно нажимая на нее. В конце можно "пройтись" мягкой чистой тканью, чтобы вымыть шкаф дочиста.

Еще один вариант, чем отмыть кухонные шкафы - вооружиться обычным столовым уксусом. Он, как и сода, давно уже завоевал доверие миллионов домохозяек. Если правильно его использовать, никакого вреда ни здоровью, ни мебели не будет, а только лишь превосходный результат и кристально чистые поверхности. Инструкция простая - смешать уксус и воду в равных частях, перелить в пульверизатор и распылить раствор на грязные участки шкафа. Оставить на 5-10 минут, а затем так же, как и в методе с содой, протереть губкой и тряпкой.

Единственный нюанс заключается в том, что уксус очень специфически пахнет, поэтому лучше открывать окна во время процесса уборки. Если не хотите дышать испарениями или все-таки боитесь за поверхности кухонного фасада, попробуйте вместо уксуса взять лимонный сок (не кислоту, а именно сок), и так же смешать с водой в пропорции 1:1. Лимон не повредит покрытие шкафа, но прекрасно очистит его от жира, к тому же, в помещении будет приятно пахнуть свежестью.

