Можно ли следить за человеком через камеру телефона: вот как это проверить

Многие опасаются, что кто-то может получить доступ к камере смартфона и наблюдать за владельцем. Насколько это реально и в каких случаях стоит насторожиться?

Сегодня смартфоны практически постоянно находятся рядом с нами: мы носим их в кармане, кладём на стол и часто берём даже в спальню или ванную. Поэтому неудивительно, что людей беспокоит мысль о возможной слежке через камеру.

Как пишет Оrigo, в интернете можно встретить множество историй о том, как приложения или хакеры якобы тайно включают камеру или микрофон. Однако большинство таких случаев – это преувеличения или недоразумения. Современные мобильные системы имеют несколько уровней защиты. Тем не менее полностью исключать риск нельзя, особенно если на телефон попало вредоносное приложение.

Как приложения получают доступ к камере?

На современных смартфонах – как на Android, так и на iPhone – доступ к камере регулируется разрешениями. Когда приложение впервые хочет использовать камеру, система спрашивает у пользователя разрешение.

Проблема в том, что многие люди автоматически нажимают "разрешить", не задумываясь, особенно если приложение популярное или кажется полезным. Получив такое разрешение, программа в некоторых случаях может использовать камеру и тогда, когда пользователь этого не ожидает.

Признаки, которые могут насторожить

Большинство современных телефонов показывает индикатор, когда камера или микрофон используются. Обычно это маленькая зелёная или оранжевая точка в углу экрана.

Если такой значок появляется, когда вы не используете приложение с камерой, стоит проверить, что происходит. Другие возможные сигналы:

индикатор камеры появляется слишком часто;

телефон быстро разряжается без очевидной причины;

устройство нагревается даже в режиме ожидания.

Эти признаки сами по себе не доказывают слежку, но могут быть поводом проверить телефон.

Основной риск – вредоносные приложения

Наиболее вероятный сценарий связан с установкой вредоносных программ. Такие приложения часто маскируются под полезные сервисы – например, фоторедакторы или программы для оптимизации системы.

Получив необходимые разрешения, они могут собирать различные данные. Теоретически возможно и использование камеры, хотя на практике шпионские программы чаще пытаются получить доступ к контактам, сообщениям или данным о местоположении.

Как проверить доступ к камере - инструкция

Проверить это можно за несколько минут. В настройках телефона обычно есть раздел разрешений приложений, где видно, какие программы имеют доступ к камере или микрофону.

Если в списке есть приложение, которому камера не нужна, лучше отключить это разрешение. Особенно если программа давно не используется или была установлена из неизвестного источника.

Как снизить риски?

Специалисты советуют соблюдать простые правила:

устанавливать приложения только из надёжных источников;

регулярно проверять разрешения;

удалять ненужные программы.

Некоторые пользователи также закрывают объектив камеры наклейкой, когда хотят дополнительной защиты.

В целом слежка через камеру смартфона встречается гораздо реже, чем кажется по интернет-историям. Однако проверка настроек и установленных приложений поможет убедиться, что камера работает только тогда, когда вы этого хотите.

