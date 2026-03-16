Украинцы поддержали бы передачу Донбасса России, но есть условия, – опрос (инфографика)

В настоящее время и в сложившейся ситуации существует высокий риск манипуляций с референдумом, предупредили социологи и объяснили, в чем дело.

Большинство украинцев поддерживают установление мира с Россией путем заключения договора с США и Европой, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В частности, такое решение поддержали бы 61% украинцев; 10% не поддержали бы, 21% – не голосовали бы, 9% – затруднились бы ответить.

Социологи отметили важность формулировки вопроса во время опроса. Они указали, что большинство украинцев отвергают идею вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Однако если эти утверждения не упоминать напрямую или переформулировать – это повышает вероятность получить одобрение на всенародном референдуме.

"Во время подготовительной кампании и информирования гражданам будет прояснено многое, но в нынешней ситуации высоки риски манипуляций с референдумом. Это должно учитываться и властями Украины, и украинской общественностью, и западными партнерами Украины", – прокомментировали социологи.

В то же время они отметили, что в Украине уменьшилась доля тех, кто поддерживает идею проведения референдума по мирному соглашению. Если в январе таких было 55%, то опрос в марте поддержали 50% респондентов.

В то же время отмечается, что идею референдума значительно больше поддерживают те, кто уже готов одобрить вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Среди готовых поддержать референдум:

71% скорее выступают за такое решение;

25% – скорее выступают против;

5% – трудно сказать.

Тогда как среди тех, кто не поддерживает идею проведения референдума, результаты по вопросу о территориальных уступках России следующие:

39% скорее поддерживают такие уступки;

48% скорее выступают против них;

13% – трудно сказать.

При этом 31% опрошенных ответили, что примут участие в этом референдуме, 33% ответили, что скорее да, 15% – скорее нет, и такое же количество ответило, что точно не будет участвовать в референдуме.

Отмечается, что среди респондентов, готовых к выводу Сил обороны из Донецкой и Луганской областей, больше желающих принять участие в референдуме. Среди них точно или скорее готовы принять участие 76%. Тогда как среди тех, кто против территориальных компромиссов, таких 59%.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что новая встреча по мирным переговорам между Украиной и Россией с участием США была перенесена по просьбе Вашингтона. По словам президента, США готовы провести такую встречу только на своей территории, тогда как РФ выступает за Турцию или Швейцарию.

Между тем Financial Times пишет, что мирные переговоры между Украиной и Россией провалились, поскольку президент США Дональд Трамп теряет к ним интерес на фоне войны на Ближнем Востоке.

