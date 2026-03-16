Враги Запада не должны воспользоваться нестабильностью на Ближнем Востоке.

Жизненно важно, чтобы мир продолжал сосредотачиваться на поддержке Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, нельзя допустить, чтобы эти война стала "неожиданной удачей для Путина".

Стармер добавил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Он также предоставил обновленную информацию о деятельности страны на Ближнем Востоке, заявляя, что более 92 000 британских граждан вернулись в страну коммерческими и правительственными чартерными рейсами, пишет BBC.

При этом, у Великобритании есть "тысячи военнослужащих на Кипре", три эскадрильи истребителей и группы по борьбе с беспилотниками для помощи в перехвате иранских атак.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия молча наблюдает за падением Ирана и получает тайные выгоды. Несмотря на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с ираном, Москва не предприняла существенных мер для оказания помощи ключевому партнеру на Ближнем Востоке.

Кроме того, мы также рассказывали, что Макрон призвал президента Ирана немедленно прекратить нападения на страны Ближнего Востока. Он также напомнил иранскому президенту, что Франция действует исключительно в оборонительных целях.

