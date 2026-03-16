Эти производители холодильников слывут самой недежной продукцией на рынке.

Холодильник – один из ключевых бытовых приборов в доме. Однако, как и любая техника, он может выходить из строя, вызывая неудобства и нарушая привычный ритм жизни. При этом выбор подходящего бренда техники не всегда прост, поэтому стоит ориентироваться на проверенных производителей, известных надежностью своей продукции.

Эксперты из популярного интернет-издания BGR составили рейтинг холодильников по качеству и надежности, ссылаясь на статистику Союза потребителей США. Разберемся, какие известные бренды попали в этот ТОП.

Какие холодильники самые надежные – отзывы покупателей

Прежде всего стоит понимать, что большинство компаний на международном рынке обладают широким ассортиментом техники, а значит, даже если какие-то их модели отличились низким качеством, другие могут, наоборот, быть чуть ли не лучшими на рынке. Данный же топ составлен с учетом усредненных данных по всей продукции каждого бренда, но при этом в каждом пункте упомянуто по крайней мере несколько конкретных моделей, заслуживших самые высокие оценки в своей нише.

Видео дня

Также, мы нашли аналогичные модели на местном рынке, чтобы вы могли определить, какой холодильник лучше купить в Украине.

LG

Очень высокие оценки надежности получили холодильники LG GC-B509FNPW и LG GW-B509FXUW. По отзывам покупателей, они энергоэффективны и поддерживают стабильную температуру, а уровень шума у них считается одним из самых низких в ценовом сегменте.

Также хорошие оценки владельцев получили двухдверные холодильники LG, например, модель LG GSLC41PYPE. Ее общий объем составляет около 641 л, а современное оборудование обеспечивает равномерное охлаждение и тихую работу. Модель также оснащена диспенсером воды и льда, а за счет своей ширины (91 см) подходит для просторных кухонь.

Samsung

Как и LG, компания Samsung предлагает богатый выбор холодильников – от простых двухдверных до современных моделей с интеллектуальными функциями. Например, Samsung RB53DG703EB1 – это просторный холодильник с нижней морозильной камерой и технологией Twin Cooling Plus, которая поддерживает оптимальную влажность и дольше сохраняет свежесть продуктов.

Для тех, кто хочет что‑то более компактное и доступное, есть модель Samsung RB38C600ES9 – классический двухдверный холодильник, сочетающий вместительную холодильную и морозильную камеры.

Если же вам нравится "американский" стиль бытовой техники с большим объемом и современными функциями ИИ, то модель Samsung RS57DG400EB4 предлагает все вышеперечисленное, а также нестандартное распределение пространства.

Whirlpool

Если вы ищете, какие холодильники самые надежные и качественные в средней ценовой категории, то следует обратить внимание на компанию Whirlpool. Например, Whirlpool WHG26574WXK5E – крупный двухдверный холодильник с вместительным общим объемом, электронным управлением и продуманной организацией полок, что делает его удобным для большой семьи.

Для тех, кто ищет сбалансированный по цене и размеру вариант, хорошим выбором будет холодильник вроде Whirlpool WHK26404XP5E с морозильной камерой внизу и инверторным компрессором, обеспечивающим тихую и стабильную работу.

Наконец, если нужна более компактная модель для упрощенной эксплуатации, можно рассмотреть Whirlpool WHC20T593 (280 л), оснащенный технологией 6th Sense Fresh Control для автоматической адаптации температуры и LED‑освещением.

Какая марка холодильника самая качественная – премиальный сегмент

Теперь рассмотрим самые лучшие холодильники премиум класса, которые обойдутся дороже предыдущих вариантов, но при этом будут обладать большим функционалом и лучшим качеством.

Bosch

Bosch часто называют "доступной роскошью". Среди покупателей высоко оцениваются их холодильники формата French Door за удобный доступ к продуктам и продуманную внутреннюю организацию.

Одним из таких является Bosch KAN92VI35U – просторный двухдверный холодильник с объемом около 600 л, системой MultiAirFlow для равномерного охлаждения и инверторным компрессором, а также удобными полками и стильным освещением.

Встраиваемые модели Bosch также получили положительные отзывы за надежность и интеграцию в кухонный гарнитур. Например, Bosch KIF42PFEAG – встраиваемый холодильник шириной 60 см с технологией FreshSense для поддержания температуры, системой SuperCooling для быстрого охлаждения и возможностью установки декоративных панелей.

Есть и компактные альтернативы, такие как Bosch KIR18V20EU, который подходит для небольших кухонь или дополнительных зон хранения. Он поддерживают качественную фильтрацию воздуха и имеют уникальную организацию полок.

Hisense

Если вам важно, какие холодильники служат дольше всего – Hisense остается одним из лучших вариантов. Hisense RS65A6621SL – это современный двухдверный холодильник с общим объемом около 650 л, системой No Frost и встроенным диспенсером воды и льда.

Если нужен классический тип с морозильной камерой внизу, стоит обратить внимание на Hisense RB400N4AWU – модель среднего класса с общей полезной емкостью около 330 л, системой Multi Air Flow для равномерного распределения температуры, отделениями с регулируемой высотой и тихой работой.

Наконец, небольшой, но функциональный вариант – Hisense RR225D4AWU с верхней морозильной камерой, энергоэффективным компрессором и продуманной компоновкой – идеальный выбор для квартиры с небольшой кухней.

Вас также могут заинтересовать новости: