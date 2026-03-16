Украинские дроны не меньше дипломатов укрепили позиции Киева на переговорах, – Тимочко

Несмотря на паузу в публичной части переговорного процесса, сами переговоры фактически не прекращались.

Украинские беспилотники за последние несколько недель значительно повлияли на позиции Киева на международной переговорной арене. Их вклад в усиление переговорных аргументов Украины можно сравнить с работой дипломатов, заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио".

По его словам, более четкие изменения в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией могут начаться уже после первого месяца войны в Иране. Тимочко отметил, что несмотря на паузу в публичной части переговорного процесса, сами переговоры фактически не прекращались.

Отвечая на вопрос, чьи позиции за последние недели усилились, эксперт отметил, что в данный момент преимущество находится на стороне Украины.

"Украинские дроны сделали очень многое – возможно, не меньше, чем дипломаты – для укрепления наших позиций на переговорной арене", – подчеркнул он.

По его мнению, содержание переговоров может постепенно меняться с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о плане военных действий сроком на 3-4 недели.

"Уже прошло две недели войны вокруг Ирана, поэтому приближается момент, когда будет дана публичная оценка происходящему. Это неизбежно повлияет и на переговорный процесс", – пояснил Тимочко.

По его словам, важной задачей остается удержание достигнутого уровня давления на противника. При этом Тимочко обратил внимание на раздражение Трампа, который снова заявил, что президент Владимир Путин якобы готов подписать соглашение, тогда как Украина, по его словам, "упирается". Эксперт считает, что такие заявления могут быть скорее проявлением эмоциональной реакции со стороны американского лидера.

Он также допустил, что в переговорном процессе могут появиться новые участники, а сами стороны – Россия и США – пока занимают выжидательную позицию, наблюдая за развитием войны на Ближнем Востоке.

Позиция Трампа и Путина в отношении трехсторонних переговоров

Ранее Трамп в неоднократно заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является "более сложным" партнером для переговоров, чем российский лидер Владимир Путин.

При этом Путин ранее неоднократно выдвигал условия завершения войны, которые фактически предполагают капитуляцию Украины и не могут быть приняты Киевом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Краматорск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 9 марта провел "очень хороший разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, во время разговора они обсуждали, в частности, войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Между тем следующая трехсторонняя встреча переговорных делегаций Украины, США и России может состояться в середине следующей недели, точная дата и место пока не оглашаются.

В свою очередь 14 марта Зеленский заявил журналистам, что инициатива перенести переговоры на следующую неделю исходила от американской стороны. Кроме того, США предложили провести встречу на своей территории. Украина готова принять участие в переговорах в Соединенных Штатах, однако российская сторона пока не подтвердила готовность к такой локации.

