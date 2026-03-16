Россия с утра обстреляла Киев: обломки упали в самом центре столицы

Российские захватчики днем 16 марта атаковали Киев "Шахедами". Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в результате атаки обломки упали в центре столицы.

"В самом центре столицы упали обломки БПЛА. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!", – написал Кличко.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что в результате атаки РФ, по предварительной информации, пострадавших нет.

Видео дня

"Фиксируем последствия атаки в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации – без пострадавших", – сообщил Ткаченко.

Впоследствии он сообщил, что зафиксировано падение части вражеского БПЛА в Соломенском районе. Кличко уточнил, что произошло падение обломков на территорию нежилой застройки.

Также в Святошинском районе обломки рухнули на нежилой территории, горит трава.

Массированные удары РФ: важные новости

Напомним, последний массированный удар РФ нанесла в ночь на 14 марта. Тогда Воздушные Силы зафиксировали 498 средств воздушного нападения РФ, из них 460 целей было сбито. В частности, враг использовал для атаки 430 БПЛА различных типов, а также баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты.

Тогда основные усилия враг направил на Киевскую область. В результате атаки погибли четыре человека, 15 жителей области пострадали.

