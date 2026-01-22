Про дешевые SSD можно забыть, объем 2026 года уже распродан, - производитель

Эксперты считают, что цены на твердотельные накопители будут оставаться высокими как минимум до 2027 года.

Один из крупнейших производителей NAND-памяти, компания Kioxia сообщила, что их производственные мощности на 2026 год уже полностью распроданы из-за бума ИИ, и рынок вошел в период высоких цен.

В интервью Digital Daily управляющий директор Kioxia подчеркнул, что цены выросли более чем на 30% в годовом выражении, а тенденция с дефицитом сохранится минимум до 2027 года. "Эра дешевых SSD объемом 1 ТБ за 40-50 долларов закончилась", – добавил он.

Это напрямую отразилось и на потребительских ценах. Цены на SSD уже взлетели почти вдвое, отмечают СМИ. Например, M.2 NVMe накопитель Crucial P310 объемом 1 ТБ сейчас можно купить за 106 долларов, хотя в начале осени 2025 года цена составляла $59.

Основной причиной дефицита Kioxia и других брендов является взрывной спрос на флеш‑память для нейросетевых дата-центров. Компании, которые разрабатывают и используют ИИ, закупают огромные объемы NAND‑памяти, оставляя меньше компонентов для обычных потребителей.

Меж тем некоторые SSD-накопители на 8 ТБ подорожали до такой степени, что их цена в пересчете на грамм превысила стоимость чистого золота. Чуть лучше обстоят дела с SSD на 4 ТБ, однако они быстро дорожают и исчезают с полок магазинов.

Ранее СМИ писали об отмене видеокарт GeForce RTX 50 Super, которые должны были предложить игрокам увеличенный объем VRAM. Компания сосредоточится на софте и продолжит конкуренцию на рынке за счет уже выпущенных моделей.

УНИАН рассказывал, что комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air. Причем еще в октябре этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

