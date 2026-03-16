Стоит ли покупать доллар сегодня в Украине: новые советы экспертов

Война на Ближнем Востоке подпортила прогнозы относительно стабильности гривни. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас нет оснований для паники, а тем более для отказа от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), гривневых депозитов и покупки валюты.

"Курс наличного доллара даже не дошел до 45 гривень, с начала года имеем плюс 2 гривни на каждом долларе, то есть доходность меньше 4,7%. Средняя доходность у ОВГЗ – 14%, у срочных гривневых депозитов грубо 7% чистыми. Я советовал бы приостановить любые инвестиционные операции по крайней мере до конца марта", - указал эксперт.

При этом финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин напомнил, что покупка валюты должна быть постоянной независимо от других инвестиций.

"Это – диверсификация. Но покупать валюту нужно на спаде курса, поэтому, когда доллар дорожает, инвестировать в доллар нецелесообразно. Лучше сделать паузу, потому что рано или поздно упомянутые негативные факторы исчезнут, и курс доллара пойдет вниз, как это уже было", - объяснил аналитик.

По его словам, курс евро почти не растет, поэтому европейскую валюту можно покупать.

В свою очередь глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский говорит, что сейчас не лучшее время для покупки или продажи валюты.

Курс валют в Украине - прогноз банкира до 22 марта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем во многом будет зависеть от энергетических рынков. По его прогнозу, курс доллара в Украине до 22 марта будет находиться в пределах 43,5-44,25 гривни на межбанке и 43,5-44,5 гривни на наличном рынке.

