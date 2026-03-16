Утренняя атака на Украину была нетипичной: Игнат раскрыл подробности

По словам военного, противник продолжает модернизацию своих беспилотников.

Атака, которую российские оккупанты совершили сегодня утром на Украину, в частности, на Киевскую область, была нетипичной. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Действительно, нетипичная атака была утром, около 9 часов. Скажем так, около 30 дронов разных типов были направлены на Киевскую область. Из не очень хороших новостей - то, что эти дроны имеют каналы связи: используют mesh-сети и другие каналы связи, то, что враг может ими управлять. Были разные типы: и разведывательные, но большинство - ударные", - сказал Игнат.

Из лучших новостей, по словам Игната, то, что почти все дроны противника были сбиты. Обломки в центре столицы - это именно результат работы ПВО Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ добавил:

"Мы видели, что и в центре столицы обломки нашли - их будут идентифицировать. Что это за дроны и каким образом противник их модернизирует".

Противник, уточнил Игнат, не прекращает модернизацию дронов - они становятся менее заметными, их сложнее подавлять средствами РЭБ. Если раньше, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, соответствующих антенн на дронах было всего 4, то сейчас уже 16. Плюс появились новейшие антенны, которые все труднее подавлять украинским военным.

В то же время, по словам Игната, специалисты по РЭБ выполняют очень большую работу. Вражеские дроны, которые удается подавить, часто находят в безлюдной местности, где они падают неповрежденными.

Как подчеркнул Игнат, Москва тратит на модернизацию своих дронов и ракет миллиарды долларов. Сейчас на местах падения обломков работают специалисты, которые устанавливают тип и прочее этих средств поражения.

Удар РФ по Украине 16 марта

В ночь на 16 марта и в течение сегодняшнего утра противник атаковал Украину 211 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Основные направления удара - Одесская, Запорожская и Киевская области. По предварительным данным, по состоянию на 11:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.

Как писал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 16 марта РФ атаковала столицу "Шахедами". В результате атаки обломки упали в центре города. По словам мэра, пожаров и пострадавших нет. Последствия атаки зафиксированы в Шевченковском районе города и в Соломенском районе, где произошло падение обломков на территорию нежилой застройки. Кроме того, в Святошинском районе столицы обломки упали на нежилой территории, там загорелась трава.

