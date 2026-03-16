ВСУ удалось остановить россиян на Запорожском направлении и укрепить позиции, – военный

Украинские военные смогли остановить продвижение российских войск и укрепить свои позиции на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник управления коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов, сообщает Эспрессо.

По словам военного, это стало возможным благодаря слаженным действиям нескольких подразделений Сил обороны.

Как отметил Курбатов, украинские военные продолжают оборонять Запорожье, которое российские войска определили одной из своих ключевых целей. Еще прошлым летом, сказал Курбатов, противник заявлял о намерениях подойти вплотную к городу и имел значительные планы, однако реализовать их не смог.

Видео дня

"Нам удалось остановить противника благодаря тому, что сейчас рядом с нами действуют несколько подразделений – очень эффективно и слаженно. В результате совместной работы мы смогли улучшить свое положение и значительно укрепить позиции", – подчеркнул представитель бригады.

Курбатов также рассказал, что сейчас российские войска применяют другую тактику, избегая массированных штурмов или атак с использованием большого количества техники. По его словам, противник пытается действовать небольшими группами, проникая вдоль береговой линии территории бывшего Каховского водохранилища. Эта местность заросла ивой и густыми кустарниками, что создает условия, похожие на "джунгли", которые российские подразделения пытаются использовать для скрытого передвижения. И некоторое время такая тактика была для россиян эффективной.

В то же время, как отметил представитель бригады, эффективность такой тактики снижается, поскольку украинские военные в определенной степени научились противодействовать подобным действиям. Однако, несмотря на значительные потери, российские силы продолжают пытаться продвигаться вперед. Речь идет, в частности, об уничтожении нескольких полков противника.

Курбатов добавил, что в последнее время украинские подразделения значительно усилили возможности по поражению вражеской логистики, что положительно влияет на ситуацию на фронте.

Пополнение вражеских войск на юге Украины

Ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российское командование перебрасывает на юг Украины подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях. Недавно на Гуляйпольское направление была переброшена российская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Это вражеское подразделение уже участвовало в штурмовых действиях в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки.

По некоторым данным, российские войска перебрасывают на южное направление еще две группировки морской пехоты, которые после восстановления и пополнения могут быть задействованы в штурмовых действиях уже в апреле.

