Одновременно 2 тысячи: командующий Нацгвардией сказал, где россияне 'кошмарят' дронами

При этом оккупанты реже проводят активные штурмы на двух направлениях.

На Покровском и Очеретинском направлениях наблюдается меньше активных пехотных штурмов российских оккупантов, но летает большое количество дронов.

Об этом написал в Telegram командующий Нацгвардией, бригадный генерал Александр Пивненко. "На Покровском и Очеретинском направлениях активность пехотных штурмов противника несколько снизилась по сравнению с предыдущими месяцами, однако враг ежедневно пытается оказывать давление на этом участке фронта, применяя большое количество дронов", – подчеркнул он.

Пивненко отметил, что в Донецкой области средства РЭР одновременно могут фиксировать почти 2000 дронов противника:

"Высокая интенсивность применения дронов противником в этот период – это то, с чем мы имеем дело и чему активно противодействуем".

Он также сказал, что на Купянском направлении подразделения 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" обеспечивают контроль над важными участками фронта и продолжают ударно-поисковые действия, уничтожая логистику противника.

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) отмечал, что Силы обороны продвинулись на Купянском направлении, на участке Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области. Между тем россияне добиваются успеха на Покровском направлении.

На севере Харьковской области российские оккупанты проводили наступательные операции, но и здесь ISW не заметил их продвижения. Попытки их наступления зафиксированы к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанских хуторов, Прилыпки и Симиновки, а также в направлении Зыбиного и Веселого.

