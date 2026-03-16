Ученые нашли затерянный средневековый город, который исчез без следа: что с ним произошло

Археологи обнаружили затерянный средневековый город, который был спрятан в отдаленном лесу. Речь идет о Штольценберге, который, вероятно, пришел в упадок в XIV или XV веке и находился на территории леса недалеко от современной польской деревни Славоборже. Об этом пишет Fox News.

"Город был основан на границе Померании и Ноймарка - исторически спорного приграничного региона между Германией и Польшей. Опираясь на исторические источники, исследователи сначала искали остатки Штольценберга в современном Славоборже, но не нашли никаких признаков, подтверждающих расположение средневекового города", - добавили в материале.

Однако уже в лесу ученые обнаружили массивные земляные валы и ров глубиной 5 метров, рассказал археолог Марцин Кшепковский из фонда "Реликта".

По его словам, недавнее геофизическое исследование подтвердило местонахождение затерянного города после того, как ученые уже собрали археологические находки и картографические данные.

"Результаты этих исследований развеяли любые остатки сомнений. В центральной части территории, окруженной рвом, были обнаружены регулярные магнитные аномалии, указывающие на наличие остатков зданий, окружавших прямоугольную рыночную площадь - центральную площадь города. Такая планировка типична для средневековых городов, основанных по немецкому праву. Следы зданий также можно увидеть вдоль улицы, ведущей к предполагаемым городским воротам", - рассказали исследователи.

Также археологи с металлоискателями обнаружили более 400 артефактов, некоторые из них датируются еще бронзовым веком, а несколько относятся к периоду Второй мировой войны.

"Наиболее ценными для нас артефактами были средневековые, что подтверждает, что это место использовалось в то время. Среди них были серебряные монеты, металлические элементы ремней и застежки для плащей, типичные для средневековой буржуазной одежды. Как ни странно, города иногда переносили в новые, более удобные места, даже на расстояние до десятка километров", - отметил Кшепковский.

Кроме того, археологи нашли такие орудия, как ножи и железные навесные замки, однако самой важной находкой, по словам исследователя, стали обломки пушечных гранат и свинцовые пули для ружей.

"Мы связали [эти артефакты] с битвой, произошедшей в этой местности в 1761 году между русскими и прусскими войсками [во время] Семилетней войны. Все эти артефакты свидетельствуют о богатом и сложном прошлом этого места, которое не ограничивается поздним Средневековьем, когда существовал город Штольценберг", - добавил Кшепковский.

В то же время эксперты не уверены, почему Штольценберг был заброшен. По словам ученого, вероятно, за его упадком стояло несколько факторов.

"Как ни странно, города иногда переносили в новые, более удобные места, даже на расстояние до десятка километров. Это могло быть связано, например, с близостью к реке и угрозой наводнения, или с поиском места, которое позволило бы быстрее развиваться. … Иногда упадок города вызывали изменения торговых путей или конкуренция со стороны других соседних городов", - объяснил археолог.

По его словам, в случае со Штольценбергом "трудно точно определить время и причину его упадка".

"Мы обнаружили лишь несколько артефактов, которые можно датировать XVI или XVII веком. Это свидетельствует о том, что к тому времени город уже не существовал. … Упадок мог произойти в XIV или XV веке. Это место - настоящая капсула времени, скрывающая много тайн", - подчеркнул Кшепковский.

