РФ атаковала дронами Запорожье и Харьков: есть погибшая, людей извлекали из-под завалов

В Запорожье под завалами оказались 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью.

Сегодня Россия атаковала беспилотниками Запорожье и Харьков, известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг атаковал БПЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. В результате атаки погибла женщина, еще трое человек ранены.

Он уточнил, что под завалами оказались 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью. Их удалось спасти. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Федоров отметил, что в результате атаки повреждены дома: выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове враг нанес удар БПЛА по Шевченковскому району. В результате обстрела повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах, забор и остекление окон в хозяйственной постройке.

В результате атаки острую реакцию на стресс перенес 34-летний мужчина.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что еще один удар был зафиксирован на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура.

Последние вражеские удары по Запорожью и Харькову

14 марта враг атаковал жилой квартал Запорожья, в результате чего погиб один человек, еще 19 получили ранения. Среди них – 17-летний парень. Его состояние медики оценили как тяжелое.

11 марта российские военные нанесли удар БПЛА по гражданскому предприятию в Харькове. Погибли два человека, семеро пострадали. Их доставили в больницу.

