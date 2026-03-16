Санду объявила экологическую тревогу: что произошло с водоснабжением Молдовы

Приняты меры по защите населения.

Президент Молдовы Майя Санду впервые прокомментировала загрязнение реки Днестр, произошедшее в результате обстрелов территории Украины российскими войсками. Заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Х.

"В результате российского удара по украинской Новоднестровской ГЭС нефть попала в реку Нистру (так в Молдове называют Днестр, - ред. УНИАН), что ставит под угрозу водоснабжение Молдовы", - говорится в сообщении.

Президент сообщила об объявлении экологической тревоги и принятии мер по защите населения.

"Россия несет полную ответственность", – подчеркнула она.

Экологические риски

Ранее УНИАН писал, что Дмитрий Лубинец уже сообщал – загрязнение дошло даже до Молдовы. Это называют серьезным нарушением международных норм и прав людей на доступ к безопасной воде, и Украина готовит обращение в ООН с требованием признать факт катастрофы. Экологи и власти опасаются, что это может угрожать питьевому водоснабжению и экосистемам обеих стран, а рыболовство в пострадавшем районе уже временно запрещено.

Добавим, что с экологической проблемой также сталкиваются в Персидском заливе. Из-за обстрелов танкеров ситуация вокруг судоходства обостряется. В настоящее время экологи и эксперты бьют тревогу – нападения на нефтяные танкеры могут привести к массовому разливу нефти в море, что грозит стать серьезной катастрофой на одном из важнейших морских маршрутов планеты.

