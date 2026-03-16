Астрономы обнаружили планету, которая больше Земли и обращается вокруг своей звезды за 4 дня

Эта планета, скорее всего, представляет собой скалистую суперземлю.

Астрономы подтвердили наличие новой экзопланеты, которую обнаружили во время наблюдений с помощью спутника TESS. Исследователи из Национального автономного университета Мексики обнаружили сигнал транзита на кривой световой кривой звезды TOI-1080 - неактивного красного карлика типа M4V. Об этом пишет Interesting Engineering.

Другие наблюдения с помощью наземных телескопов подтвердили, что сигнал действительно был вызван прохождением планеты перед звездой. Новооткрытый мир немного больше Земли и совершает полный оборот вокруг своей звезды менее чем за четыре дня.

В настоящее время TESS исследует около 200 тысяч ярких звезд вблизи Солнца в поисках транзитных экзопланет.

По словам астрономов, наблюдения подтверждают планетарную природу объекта и идентифицируют его как умеренную каменистую планету, вращающуюся вокруг звезды типа M4V.

Исследование показывает, что TOI-1080 b, скорее всего, является каменной суперземлей. Также радиус планеты примерно в 1,2 раза превышает радиус Земли, тогда как ее масса, по оценкам, не превышает 10,7 масс Земли и, возможно, приближается к 1,75 масс Земли.

"Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 3,97 дня и находится чрезвычайно близко к ней - на расстоянии около 0,027 астрономических единиц. На основе этих параметров ученые оценивают равновесную температуру планеты примерно в 368 К (кельвинов), что ставит ее в относительно теплый, но все же умеренный диапазон для скалистых экзопланет", - добавляют в материале.

Кроме того, наблюдения указывают, что TOI-1080 b является умеренной суперземлей с вероятным скалистым составом. Поскольку планета вращается внутри зоны обитаемости своей звезды, ученые предположили, что она может иметь атмосферу, в которой преобладает углекислый газ, или, вероятно, плотный слой, богатый кислородом. Однако для определения, действительно ли такая атмосфера существует, потребуются дополнительные исследования характеристик атмосферы.

Также сообщалось, что земные сутки становятся длиннее с беспрецедентной скоростью. Команда ученых пришла к выводу, что продолжительность земных суток в настоящее время увеличивается примерно на 1,33 миллисекунды в столетие, главным образом из-за повышения уровня моря в результате таяния льда.

В то же время в NASA заявили, что супербуря, разразившаяся на Солнце, нарушила атмосферу Марса. По словам исследователей, это была самая сильная геомагнитная буря за последние десятилетия, с полярными сияниями, видимыми на очень низких широтах.

