Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ из-за серьезного дефицита памяти

По словам источника, компания начнет постепенно "приучать" геймеров к моделям попроще.

По сообщениям СМИ, Nvidia меняет приоритеты поставок GeForce RTX 50 и отказывается от моделей с 16 ГБ памяти, одновременно продвигая на рынок более доступные версии.

В частности, компания уже уменьшила объемы поставок моделей RTX 5060 Ti (16 ГБ) и RTX 5070 Ti, перераспределив мощности в пользу RTX 5060 и RTX 5060 Ti (8 ГБ). Сообщается, что на фоне роста цен и дефицита чипов видеопамяти GDDR7 Nvidia придерживается следующей политики:

если видеокарта доступна в версиях 8 ГБ и 16 ГБ (например, RTX 5060 Ti), приоритет в поставках будет у варианта с 8 ГБ;

если RTX 5060 и RTX 5060 Ti имеют одинаковые характеристики по памяти (8 ГБ), предпочтение в отгрузках получает более старшая RTX 5060 Ti;

если несколько моделей оснащены 16 ГБ памяти (RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti и RTX 5080), приоритет в поставках отдается RTX 5080.

В целом, это соответствует более ранним утечкам, согласно которым производители видеокарт стремятся сократить выпуск наименее прибыльных версий. Проще говоря, в условиях дефицита памяти Nvidia выгоднее резервировать большие объемы VRAM для дорогих моделей, жертвуя "бюджетниками".

В отчете также утверждается, что с учетом текущей ситуации на рынке рост цен на видеокарты продолжится и в следующем квартале. Это коснется не только флагманских, но и более доступных моделей.

Ранее СМИ писали об отмене видеокарт GeForce RTX 50 Super, которые должны были предложить игрокам увеличенный объем VRAM. Компания сосредоточится на софте и продолжит конкуренцию на рынке за счет уже выпущенных моделей.

