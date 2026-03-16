Летом ситуация будет непростой: Дикий рассказал, как Силы обороны сорвали планы врага

Подчеркивает, что россияне частично утратили инициативу на поле боя.

Весенняя наступательная кампания врага уже почти провалилась, но впереди непростое летнее наступление России на фронте. Об этом сказал в эфире Radio NV Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

"Я не думаю, что мы избежим российского летнего наступления. Нам придется его отражать. Они "по сосекам" соскребут все для наступательной кампании, но она уже должна была начаться. По их плану сигналом к старту этой кампании должна была стать погода. Она сейчас такая, что идеально подходит для полетов дронов, способствует наступлению. Предполагалось, что когда наступит такая погода, то на нас массово полетят их, в первую очередь, оптоволоконные дроны", – отметил Дикий. По его словам, под прикрытием этих дронов они планировали начать серьезное наступление. При этом он иронично заметил, что погода установилась и она способствует наступлению, но, преимущественно, украинскому.

По его словам, это полностью рушит план врага, хотя нашим военным на фронте сейчас очень сложно. "Под Гуляйполем идет очень жесткая рубка. Но уже все пошло не по их плану. Уже они перебрасывают свои подкрепления, чтобы отражать наши контрнаступательные действия, а не действуют по своему наступательному плану", – добавил он.

Дикий подчеркнул, что на этом этапе большой войны важно понять, что это является новым в мировой истории, потому что раньше тот, кто был в окопе и отбивался, не имел инициативы, но и меньше терял людей, а сейчас это так не работает – во время войны с массовым использованием дронов возникло понятие "кольцевой зоны", поэтому речь идет о территориях, которые находятся под контролем сразу двух сторон. "Это абсолютно новое явление, которого раньше в войнах не было. В таких условиях не работает правило, что тот, кто сидит в обороне, теряет гораздо меньше. Теперь потери определяются почти исключительно умением планировать операции и воевать. Статистика показывает, что когда мы в контрнаступлении, то мы теряем меньше, чем в обороне. У нас соотношение было в обороне где-то 1 к 3 в последнее время по общим потерям, а вот во время контрнаступательных действий – 1 к 5 или даже 1 к 6. А самое главное – кто кого на войне убил. Во время контрнаступления мы уничтожаем значительные силы врага, поэтому весеннее перехват инициативы очень нам на пользу", – добавил он

Дикий подчеркивает, что это не означает, что россияне не попытаются наступать. "Думаю, что нам летом придется отражать очень серьезную их наступательную кампанию. Но предполагаю, что эта большая летняя кампания, которую украинским военным придется отражать, будет последней, когда у россиян хватит и людей, и техники. И вот когда она уже сойдет на нет, то дальше все будет зависеть от того, в каком состоянии будем мы. Это будет возможность поменяться местами не на отдельном участке, а глобально в этой войне", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что весенняя наступательная кампания российских оккупантов уже провалилась.

Глава государства добавил, что весенняя кампания у россиян "утонула этой весной, они не смогли наступать".

В то же время он подчеркнул, что у россиян точно нет мыслей об остановке войны. По его словам, Путин не хочет завершить войну.

Зеленский отметил, что увидел сейчас новые документы, где говорится об уменьшении количества ракет и увеличении количества дронов.

По его словам, россияне идут на террор дронов. При этом он добавил, что россияне поняли, что это работает лучше, потому что ракету может сбить ПВО, а с дронами история другая: 500 запустили – 470–480 сбили, а остальные долетели. Россия увеличивает количество дронов: FPV, оптоволокно, дальнобойные дроны, "Шахеды".

