Младенцы учатся обманывать раньше, чем говорить, - новое исследование

Они используют такие тактики, как отрицание, притворство глухими и сокрытие вещей.

Новое исследование показало, что младенцы способны овладеть искусством обмана еще до своего первого дня рождения. Как пишет Independent, исследователи обнаружили, что некоторые младенцы еще до того, как научиться говорить, уже используют хитрые приемы, такие как преувеличение, отрицание, притворство глухими или сокрытие предметов.

Исследование, проведенное под руководством Бристольского университета, показывает, что около четверти детей начинают понимать стратегию обмана к 10 месяцам, а к 17 месяцам эта цифра возрастает до половины. При этом к трем годам дети становятся значительно более искусными, креативными и часто прибегают к выдумкам.

В исследовании были собраны данные от родителей более 750 детей в возрасте до 47 месяцев из Великобритании, США, Австралии и Канады. В общей сложности 130 родителей подробно описали 16 различных типов обманного поведения, проявляемых их детьми до 47 месяцев. Самый ранний случай был зафиксирован у восьмимесячного ребенка.

Видео дня

К "коварным привычкам" относились: притворство, будто они не слышат, чтобы избежать выполнения заданий; прятание предметов, чтобы не делиться ими; полное отрицание; и тайное участие в запрещенных действиях. Дети также использовали отговорки, преувеличения, преуменьшения и притворное невежество или непонимание, когда их просили помочь по дому. Другие тактики включали выдумывание историй, притворство, будто они не видят того, на что не должны смотреть, сокрытие информации и умалчивание деталей.

Более изощренные методы включали перестройку ответов путем предложения частичной правды, намеренную неопределенность и использование отвлечения внимания как инструмента.

"Начиная с двух лет, обман, как правило, основан на действиях или требует только простых словесных реакций, таких как притворство ребенка, что он не слышит, как родитель говорит: "Пора убираться", сокрытие вещей от других или отрицание – например, поедание шоколада, но качание головой в знак "нет", когда его спрашивают, ел ли он шоколад", - говорит Елена Хойка, профессор педагогики Бристольского университета и ведущий автор исследования.

Исследователи считают, что исследование предоставляет ценную информацию для родителей и педагогов, проливая свет на то, как дети могут развивать более сложные обманные модели поведения по мере взросления.

Вас также могут заинтересовать новости: