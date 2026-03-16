Россияне нашли решение проблемы из-за блокировки Starlink: военные раскрыли подробности

Россияне пытаются компенсировать отсутствие постоянной связи большим количеством БПЛА. Украинские военные рассказали, к чему это приводит.

Блокировка спутниковой связи Starlink повлияла на наступление России на Лиманском направлении. Об этом украинские военные, которые держат оборону в этом районе, рассказали "Радио Свобода".

"Они на "Старлинках" построили управление почти всеми подразделениями. Это и операторы дронов, и танкисты, и артиллерия, которые в режиме реального времени могут корректировать свои действия по тем же целям. То есть рандомное патрулирование, например, дронными подразделениями, будет требовать огромного количества ресурсов, не всегда будет происходить подтверждение, не всегда вовремя они могут обнаруживать цели", – рассказал офицер 63-й отдельной механизированной бригады с позывным Кинг.

Он подчеркнул, что такое положение дел улучшило ситуацию с логистикой для ВСУ на этом направлении. Кинг пояснил, что из-за отсутствия качественной связи, даже зафиксировав цель, россияне не могут передать ее координаты для поражения.

"Первые три дня, когда его отключили, у нас тоже были проблемы. Но по врагу это ударило более чем существенно. У них была полная дезориентация. Это было заметно по работе их FPV, "Мавиков" – по всем полетам. Если что-то где-то и летало, то неорганизованно. И летало значительно меньше", – добавил пилот FPV 53-й отдельной механизированной бригады с позывным Малыш.

Отмечается, что россияне начали оперативно искать возможность заменить "Старлинки" на фронте и частично нашли это решение.

"Если у них нет непрерывной связи между крылом и средством поражения, то они пытаются это компенсировать тем, что отправляют огромное количество средств просто на патрулирование вдоль путей и на переправы. На свободную охоту, то есть несогласованную атаку, когда одно средство фиксирует, другое поражает, а "увидел цель – поражаешь", следующее средство, которое будет туда лететь, сделает подтверждение. На удачу, то есть", – пояснил Кинг.

Кроме того, по данным украинских военных, россияне пытаются устанавливать Wi-Fi-мосты. Впрочем, по его словам, это далеко не новая практика, поскольку Силы обороны уничтожают значительное количество таких антенн.

Ранее Виталий Попович, командир 57-й отдельной мотопехотной бригады, рассказал, что сейчас Россия пытается заменить Старлинк, прокладывая оптоволокно и устанавливая антенны для передачи интернета. Впрочем, по его словам, Силы обороны поражают такие цели оккупантов.

Между тем военный обозреватель Алексей Гетьман отметил, что на фоне отключения Старлинков качество боевых действий России заметно упало. В то же время, по его словам, это не повлияло на количество штурмовых действий оккупантов.

