NVIDIA 'кинула' геймеров: релиз новых видеокарт отложен на неопределенный срок

Компания сосредоточится на софте и продолжит конкуренцию на рынке за счет уже выпущенных моделей.

Источники портала Videocardz со ссылкой на инсайдеров пишут о возможной отмене видеокарт GeForce RTX 50 Super, которые должны были предложить пользователям увеличенный объем VRAM.

Изначально предполагалось, что Nvidia обновит всю линейку в начале 2026 года, увеличив объем видеопамяти за счет перехода с 2 ГБ на 3 ГБ GDDR7. Но с учетом дефицита памяти на рынке, а также возросшего спроса на специализированные графические процессоры для обучения ИИ, выпуск промежуточной серии потерял практический смысл.

Кроме того на отсрочку релиза повлияло отсутствие конкуренции со стороны AMD. Учитывая ситуацию, Nvidia может сильно сдвинуть всю линейку RTX 50 Super или даже отменить ее, потому что уже в 2027 году планируется запуск нового поколения видеокарт. Правда, и с ним компания может столкнуться с трудностями из-за дефицита компонентов.

По данным источников, косвенным подтверждением отмены GeForce RTX 50 Super является выставка CES, на которой Nvidia анонсировала только DLSS 4.5. Обновление будет доступно на всех RTX-видеокартах и предложит мультикадровую 6х генерацию кадров.

Ранее в СМИ сообщалось, что Nvidia возобновит производство 5-летней модели GeForce RTX 3060. Видеокарта по-прежнему пользуется большой популярностью благодаря балансу цены и производительности.

В связи с дефицитом и подорожанием памяти, следующее поколение Xbox и PlayStation может выйти гораздо позже, чем ожидалось. Кроме того, в скором времени могут подорожать нынешние приставки PS5 и Xbox Series.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.

