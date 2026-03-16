'Ланцеты' не могут долететь до Киева: Флеш рассказал, откуда обломки в центре столицы

Эти дроны физически не обладают ресурсом аккумуляторов и возможностями радиоуправления, чтобы долететь до Киева.

Никакие"Ланцеты" не могут долететь до Киева, поскольку это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей.

Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, эти БПЛА физически не обладают таким ресурсом аккумуляторов и возможностями радиоуправления.

"Вероятно, обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага. Мы продолжаем собирать данные для анализа событий. Изучаем радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков", – сообщил Флеш.

Утренняя атака на столицу: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики утром 16 марта атаковали Киев "Шахедами". В результате атаки обломки упали в центре столицы.

В результате атаки РФ, по предварительной информации, пострадавших нет. Было зафиксировано падение части вражеского БПЛА в Соломенском районе. Также в Святошинском районе обломки упали на нежилой территории.

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники написало, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, – это "Ланцет".

"На то, что это именно "Ланцет", указывают обломки этого дрона. В частности, довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF", – заявили эксперты.

При этом они отметили, что, вероятно, в этом дроне-камикадзе был использован искусственный интеллект.

