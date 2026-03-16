Картофель дешевеет, а огурцы и помидоры – дорожают: как изменились цены за неделю

Цены на помидоры и огурцы значительно выросли.

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе менялись по-разному. Все овощи борщевого набора, кроме лука, подешевели.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что стоимость килограмма картофеля снизилась с 12-14 до 10-12 гривень. Свекла подешевела с 10-12 до 9-11 грн/кг, а морковь – с 10-14 до 10-12 грн/кг. Цены на белокочанную капусту также несколько снизились – с 8-11 до 8-10 грн/кг.

Вместе с тем, существенно подорожали помидоры – со 110-125 до 140-155 грн/кг и огурцы – со 100-180 до 150-220 грн/кг. Помимо белокочанной капусты, также изменились цены на брокколи – со 125-135 до 130-140 грн/кг и пекинскую капусту – с 25-30 до 23-27 грн/кг.

Видео дня

За неделю подорожал чеснок – со 100-120 до 115-130 грн/кг и салат – с 180-200 до 210-230 грн/кг.

В сегменте фруктов сильно снизился верхний ценовой предел на мандарины – с 60-150 до 55-80 грн/кг. Нижний ценовой предел на бананы вырос с 65 до 70 грн, а вот хурма подорожала – с 50-70 до 85-95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В конце прошлой недели овощи борщевого набора подешевели и на рынке. Стоимость килограмма картофеля в среднем снизилась на 2 гривни до 11 гривень за килограмм. Также подешевели морковь и свекла.

Однако, по прогнозам, стоимость продуктов в Украине может вырасти в среднем на 10% из-за войны США в Иране. Такую оценку дает исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли. В то же время он исключает возможность дефицита товаров на полках магазинов.

