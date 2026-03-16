Ключевые противоминные корабли США оказались за тысячи километров от Ормузского пролива

Прибрежные боевые корабли (LCS) класса "Индепенденс" ВМС США "Талса" (USS Tulsa) и "Санта-Барбара" (USS Santa Barbara), оснащенные для выполнения минных работ, появились в порту Малайзии. Последнее известное местонахождение этих кораблей - Ближний Восток, куда они прибыли около года назад, чтобы заменить группу минных тральщиков класса "Авенджер", которые сейчас выведены из состава флота. Об этом пишет TWZ.

"Сейчас, когда иранские атаки на торговые суда фактически остановили морское движение через стратегически важный Ормузский пролив, эти корабли появились за тысячи миль от него. Пока неизвестно, насколько широко Иран расставил морские мины в проливе, но это остается огромной угрозой для будущей безопасности водного пути и должно быть учтено в любых будущих усилиях по восстановлению движения по этому критически важному водному пути", - подчеркнули в публикации.

В то же время наблюдатель из Малайзии обнародовал фото кораблей USS Tulsa и USS Santa Barbara, которые были сделаны 15 марта на Северном контейнерном терминале Баттерворта (NBCT) в порту Пенанг.

Известно, что корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara входят в число немногих кораблей класса Independence, которые оснащены комплексом для противоминных операций, или "модулем". В своем нынешнем виде такой пакет включает буксируемый гидролокатор для поиска мин, беспилотные надводные аппараты с минным оборудованием, а также системы обнаружения и обезвреживания мин, установленные на вертолетах MH-60 Sea Hawk.

В свою очередь американские официальные лица заявили, что военные корабли ВМС США, скорее всего, не начнут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив как минимум в течение нескольких недель.

"Пока неизвестно, как долго USS Tulsa и USS Santa Barbara будут оставаться в Малайзии и куда они могут направиться после отплытия. Неизвестно, где сейчас находится USS Canberra, а также есть ли на пути к Ближнему Востоку другие корабли, оснащенные средствами противоминной обороны. По крайней мере на данный момент значительная часть минных сил ВМС в регионе, в условиях серьезного конфликта с противником, имеющим опыт минной войны, находится за тысячи километров в совершенно другой части мира", - подытожили в TWZ.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг, что его страна просила США о переговорах или прекращении огня. По его словам, Иран готов защищаться столько, сколько потребуется.

"Нет, мы никогда не просили о прекращении огня, и мы никогда даже не просили о переговорах. Мы готовы защищаться столько, сколько нужно", - подчеркнул он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала около $10 млрд. Он отметил, что это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну.

"Смягчение санкций, введенных против России, также ему помогает. Наша разведка сообщает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре Россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: