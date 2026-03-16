5-я мотострелковая бригада хорошо знакома бойцам 79-й бригады еще с 2014 года. Тогда украинские десантники уже бились с ней за Донецкий аэропорт.

Таврические десантники уничтожили батальон российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщает в Facebook 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. "2-й батальон 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" выведен из района боевых действий на полное восстановление из-за критических безвозвратных потерь", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 5-я мотострелковая бригада имени предателя Украины Александра Захарченко хорошо знакома бойцам 79-й бригады еще с 2014 года, поскольку тогда украинские десантники уже сражались с ней за Донецкий аэропорт.

В бригаде рассказали, что, несмотря на постоянные попытки противника восстанавливать силы и перебрасывать новые подразделения на направление, таврийские десантники продолжают методично уничтожать врага и срывать его наступательные планы.

В то же время, по предварительной информации, подразделения одной из мотострелковых бригад противника перемещают позиции из районов Покровска и Мирнограда в другие населенные пункты поблизости:

"Вероятной целью такой перегруппировки является подготовка к новым штурмовым действиям севернее этих городов".

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, полковник, начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой отмечал, что в Покровске и Мирнограде Силы обороны занимают позиции в северной части городов, и они являются достаточно "невыгодными".

При этом в городе Гришино позиции ВСУ необходимо удерживать, поскольку украинские военные эффективно уничтожают россиян.

Полевой подчеркнул, что наступление Сил обороны на юге стало возможным и благодаря тому, что в Покровске украинские военные прочно удерживали оборону.

