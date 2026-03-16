Макрон призвал президента Ирана немедленно прекратить нападения на страны Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Французский лидер призвал Тегеран прекратить атаки против стран региона и предупредил о риске масштабной эскалации. Об этом он сообщил 16 марта на своей странице в X.

Президент призвал прекратить атаки – как прямые, так и через поддерживаемые группировками в Ливане и Ираке. Он также напомнил иранскому президенту, что Франция действует исключительно в оборонительных целях – для защиты своих интересов, региональных партнеров и свободы судоходства, и назвал недопустимыми атаки против Франции.

"Неконтролируемая эскалация, свидетелями которой мы являемся, погружает весь регион в хаос с серьезными последствиями сегодня и на долгие годы вперед. Люди как в Иране, так и во всем регионе являются жертвами этого", – написал он.

По его словам, только новые политические и безопасности рамки могут обеспечить мир и безопасность для всех. Такие рамки должны гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а также устранить угрозы от его баллистической программы и дестабилизирующей деятельности в регионе и за его пределами.

Макрон также настоял на скорейшем восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Расходы на войну и в энергетике

Ранее УНИАН писал, что из-за войны на Ближнем Востоке Франция начала активно сбивать иранские дроны Shahed, но столкнулась с неожиданной проблемой – ракеты заканчиваются быстрее, чем планировалось. Ее истребители Dassault Rafale используют дорогие ракеты MICA даже против относительно дешевых беспилотников. Из-за этого запасы стремительно тают, а военные опасаются, что в случае более серьезной угрозы может не хватить вооружения.

Добавим, что Европа готовится к новому энергетическому кризису, поскольку любые перебои с поставками могут быстро ударить по рынку. Власти уже думают, как экономить ресурсы и поддерживать только самых уязвимых, чтобы избежать серьезного удара по экономике. Среди первых шагов – рекордное высвобождение нефти из стратегических резервов. Франция, Греция и Польша ввели ограничения цен на топливо, контроль за маржой и скидки – меры, которые почти не требуют значительных бюджетных расходов.

