Какой чай пить для укрепления здоровья: опубликованы результаты исследования

Учёные из Китая и США объединили усилия, чтобы проанализировать имеющиеся данные о влиянии чая на здоровье.

Чай может быть одним из самых полезных напитков – при условии, что вы правильно его выбираете, сообщает Health.

Издание сообщает, что недавний обзор исследований, опубликованный в журнале Beverage Plant Research, показал, что чай в бутылках или бабл-ти могут нивелировать природные полезные свойства чая, а также даже повысить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и сахарный диабет 2 типа.

Чтобы провести это исследование, ученые из Китая и США объединили усилия, чтобы проанализировать имеющиеся данные о влиянии чая на здоровье. Они опирались на результаты исследований, проводившихся как на людях, так и на животных.

В статье отмечается, что ученые сосредоточились преимущественно на зеленом и черном чае, а также на таких сортах, которые употребляют реже, как-то желтый чай, улун и темный (ферментированный) чай.

Издание сообщило, что ученые обнаружили устойчивую связь между употреблением чая и сниженным риском развития ряда хронических заболеваний.

"Исследования, на которых основан этот обзор, являются достаточно убедительными и включают крупные проспективные когортные исследования и рандомизированные клинические испытания, которые указывают на потенциальную пользу чая для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и некоторых видов рака", – рассказала изданию диетолог частной практики Ван На Чун.

Издание отмечает, что ученые предупредили, что потенциальная польза для здоровья зависит от способа приготовления чая.

В отличие от свежезаваренного чая, чай в бутылках или bubble tea, который обычно содержит жемчужины тапиоки, молоко, ароматизаторы и консерванты, не обладал такой же пользой для здоровья.

Исследователи отметили, что в чае, продаваемом в бутылках, стерилизация при высокой температуре часто приводит к снижению содержания определенных антиоксидантов – соединений, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки.

"Эти конкретные антиоксидантные соединения обладают противовоспалительным действием и приносят пользу для сердечно-метаболического здоровья и других аспектов здоровья", – пояснила диетолог-функционалист Дженнифер Бьянкини.

В то же время в статье отмечается, что в этом обзоре не было количественно оценено, насколько такое снижение может повлиять на долгосрочные последствия для здоровья.

Исследователи пояснили, что чай в бутылках или бабл-ти обычно содержит ингредиенты, которые "могут уменьшить или затмить полезные свойства чая". В частности, это красители, искусственные подсластители и добавленные сахара, такие как сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

"Чрезмерное употребление добавленных сахаров при регулярном потреблении может повысить уровень сахара в крови и со временем увеличить риск сердечных заболеваний, сахарного диабета 2 типа и ожирения", – поделилась Ван На Чун.

Кроме того, в Bubble tea могут содержаться порошковый экстракт чая и заменители молока, что может привести к увеличению содержания насыщенных жиров. Американская ассоциация кардиологов рекомендует ограничить их потребление, поскольку чрезмерное количество насыщенных жиров может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты не говорят, что следует полностью отказаться от чая в бутылках или напитков bubble tea, но стоит реже их употреблять. Ежедневно лучше пить заваренный чай, который принесет больше пользы.

Чтобы максимально воспользоваться антиоксидантными свойствами, Чун рекомендует несладкий, заваренный дома зеленый или черный чай.

"Используйте горячую, но не кипящую воду и настаивайте чай в течение 3–5 минут, чтобы извлечь полезные полифенолы, не делая напиток слишком горьким", – посоветовала диетолог.

