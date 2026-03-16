Возник пожар: международный аэропорт Дубая приостановил полеты из-за иранского дрона

Самолет авиакомпании Emirates, выполнявший рейс из Кочи, был вынужден вернуться.

В Международном аэропорту Дубая (Dubai International Airport) временно приостановили авиарейсы после инцидента с иранским беспилотником, который попал в топливный резервуар. Как пишет Sambad, об этом сообщила администрация аэропорта, призвав пассажиров проверять статус своих рейсов у авиакомпаний.

В заявлении аэропорта отмечается, что полеты временно приостановлены из соображений безопасности для пассажиров и персонала. Пассажирам рекомендовали обращаться к своим авиакомпаниям для получения актуальной информации о рейсах.

Управление гражданской авиации Дубая также посоветовало путешественникам уточнять детали непосредственно у перевозчиков. Дальнейшие сообщения, по словам властей, будут публиковаться через официальные каналы.

Инцидент произошел в понедельник, когда беспилотник попал в топливный резервуар вблизи аэропорта. В результате этого вспыхнул пожар.

На место происшествия немедленно прибыли подразделения Dubai Civil Defence, которые оперативно приступили к тушению пожара. Власти сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет, а вокруг района были приняты необходимые меры безопасности.

Между тем самолет авиакомпании Emirates, выполнявший рейс из Кочи (Индия) в Дубай, был вынужден вернуться обратно после закрытия аэропорта. По словам представителя Cochin International Airport, рейс EK533 вылетел в 04:30 с 325 пассажирами на борту. Во время полета экипаж получил указание вернуться из-за внезапного закрытия дубайского аэропорта.

По данным The Washington Post, атака дронов Ирана вызвала пожар в аэропорту Дубая - одном из крупнейших авиахабов мира. Работу аэропорта частично возобновили через несколько часов: рейсы начали постепенно отправлять по отдельным направлениям.

СМИ пишут, что пожар в аэропорту удалось взять под контроль до восхода солнца. По официальной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Впрочем, около девяти утра над территорией аэропорта все еще поднимался дым, а полиция сообщила о перекрытии части дорог вблизи аэропорта.

"Авиакомпания Emirates, крупнейший перевозчик, базирующийся в Дубае, сначала призвала пассажиров не ехать в аэропорт и объявила о полной приостановке своих рейсов. Впоследствии перевозчик сообщил, что после 10:00 по местному времени планирует выполнять ограниченное расписание полетов, однако часть рейсов будет отменена", - говорится в сообщении.

По данным отраслевой статистики, в 2025 году указанный аэропорт обслужил более 95 миллионов пассажиров. С начала эскалации после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля аэропорт уже неоднократно становился мишенью иранских дронов. Однако нынешняя атака стала самой масштабной.

"Инцидент подчеркивает, что Иран продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре ОАЭ и других государств региона Персидского залива, несмотря на существенные потери своего военного потенциала", - отметило СМИ.

Напомним, отели Дубая предлагают скидки и рекламируют отдых в формате staycation - коротких отпусков для местных жителей - из-за резкого сокращения потока туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Из-за ограничений авиаперелетов и рекомендаций правительств разных стран воздержаться от поездок в ОАЭ отели стремятся компенсировать падение международного туризма, предлагая выгодные пакеты для резидентов. Цены на проживание в некоторых отелях снизились более чем на 50%.

