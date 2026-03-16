Уже завтра в Украине значительно похолодает и начнутся первые дожди, - синоптик Диденко

В ряде областей температура снизится до +4...+8.

Уже завтра, 17 марта, в ряде областей заметно похолодает и начнутся первые дожди. Об этом в соцсетях сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 17 марта, уже ощутимо похолодает в восточной части Украины, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, здесь днем +4...+8 градусов", – прогнозирует она.

Теплее всего, по данным Натальи Диденко, будет в западных областях, где термометры покажут +10...+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +8...+11 градусов.

"Кстати, хотя завтра и не так тепло, но ветер обещает быть тихим, поэтому на улице может быть уютно, если правильно одеться", - уточнила эксперт по погоде.

Что касается осадков, то во вторник уже появятся первые дожди. Небольшие осадки пройдут в восточной части и в прикарпатских областях. Однако большинство областей Украины все еще будут находиться среди сухого воздуха и солнечного неба.

Погода в Киеве

В Киеве 17 марта ожидается свежая сухая и солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, говорит Наталья Диденко, ведь температура составит около нуля градусов, а на окраинах - до 2 мороза. В течение дня в столице потеплеет до +7...+9 градусов.

О похолодании предупреждает и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, период солнечной и сухой погоды уже заканчивается. Уже в первые дни этой недели ожидается заметное увеличение облачности, снижение атмосферного давления и температуры. Также местами пройдут небольшие дожди, морось и мокрый снег.

