'Проект 'Аве Мария': обзор космического бадди-муви с Райаном Гослингом – без россиян не обошлось

УНИАН делится впечатлениями об одном из самых ожидаемых фильмов весны 2026 года.

19 марта 2026 года в украинский прокат выйдет научно-фантастический приключенческий фильм "Проект "Аве Мария" (Project Hail Mary) с Райаном Гослингом. Что в фильме получилось хорошо, а что может раздражать украинских зрителей, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Фильм основан на одноименном романе 2021 года американского писателя Энди Уэйра – он же в свое время написал "Марсианина", по которому в 2015 году Ридли Скотт снял голливудский блокбастер с Мэттом Деймоном. Во многом лента следует за оригиналом, хотя некоторые детали все же отличаются, а ряд персонажей упоминается лишь косвенно.

Сюжет фильма развивается параллельно в двух временных линиях. Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, держащем курс к солнцеподобной звезде Тау Кита. Проведя некоторое время в искусственной коме, он не помнит ни кто он, ни в какой миссии участвует – из всего экипажа выжил только он.

Постепенно к Грейсу возвращаются воспоминания – он понимает, что от него зависит выживание человечества, ведь миссия должна была найти способ противостоять космическим организмам "астрофагам" (пожирателям звезд), которые постепенно погружают Солнце во тьму – по прогнозам ученых, у Земли остается 30 лет, прежде чем там наступит вечная зима и человечество постепенно вымрет.

Но также он осознает, как именно он попал на корабль – разочарованный в научном сообществе и в самом себе молекулярный биолог, который работал школьным учителем в обычной средней школе.

Тем временем, когда корабль Грейса приближается к Тау Кита, с ним вступает в контакт другое космическое судно – там он находит паукообразное разумное существо в каменном экзоскелете, которого герой прозывает Рокки. Постепенно они придумывают способ общаться друг с другом – оказывается, Рокки был опытным механиком в составе миссии жителей планеты Эридан, чью звезду также пожирали астрофаги, и он единственный, кто выжил на корабле. Грейс и Рокки решают объединить усилия, чтобы спасти обе планеты – и это становится началом большой дружбы.

К слову, само название "Проект "Аве Мария" имеет отсылку не только к католической молитве, но и к распространенному в США сленговому выражению, означающему отчаянную, последнюю попытку добиться успеха, когда надежда почти отсутствует.

Актеры и персонажи

Фактически фильм держит на себе Райан Гослинг ("Драйв", "Ла-Ла Лэнд", "Бегущий по лезвию 2049", "Барби", "Каскадер"). Критики уже успели назвать эту роль одной из самых сильных в его карьере – и с этим сложно не согласиться. Одновременно циничный и человечный доктор Грейс однозначно завоюет симпатии зрителей.

Жесткую руководительницу проекта "Аве Мария" Еву Стратт, которая фактически силой втягивает Грейса в эту авантюру, сначала воспринимая его как просто расходный материал, сыграла немецкая актриса Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман"). Кстати, в оригинальном романе эта героиня была из Нидерландов, тогда как в фильме она вспоминала о своем детстве в Восточной Германии.

Остальные актеры в фильме не слишком известны широкой зрительской аудитории в Украине – да и не так много экранного времени уделено их персонажам.

О режиссерах

У части киноманов определенные опасения вызвал выбор режиссеров фильма – дуэт Фила Лорда и Криса Миллера, в первую очередь известный по двум частям комедийной франшизы "Мачо и ботан" (2012, 2014).

Среди других их громких работ – довольно успешные мультфильмы "Переменная облачность, местами фрикадельки" (2009) и "Lego. Фильм" (2014). Также они отличились как сценаристы высоко оцененного критиками анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенную" (2023).

Впрочем, им удалось снять увлекательное, по-хорошему комедийное и визуально привлекательное кино – на совершенно новой для себя территории научной фантастики.

Реакция на фильм

Хотя в широкий мировой прокат фильм выйдет только в конце этой недели, в отдельных странах его начали показывать прессе и избранным зрителям еще с 9 марта, поэтому первые отзывы уже есть.

На данный момент на Rotten Tomatoes у вильма 94% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Визуально потрясающая космическая одиссея, которую легко несет гравитационное притяжение Райана Гослинга в его лучшей форме, "Проект "Аве Мария" – это почти удивительное сочетание разума и души", – так звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Проект "Аве Мария" – это действительно невероятно душевное, порой забавное и визуально завораживающее кино, которое во многом держится на харизме Райана Гослинга. Зритель действительно сопереживает не только главному герою, но и его космическому каменному другу, и не растрогаться здесь просто невозможно. Это однозначно приятное зрелище с атмосферой бадди-муви для всей семьи, которое, несмотря на хронометраж в 2,5 часа, смотрится очень легко.

С другой стороны, фильм нельзя назвать новаторским – кроме вполне понятных параллелей с упомянутым выше "Марсианином", здесь есть пафос "Интерстеллара" Кристофера Нолана, миссия в один конец ради зажигания Солнца, как в "Пекле" Дэнни Бойла, дружба с паукообразным пришельцем, как в "Космонавте" с Адамом Сэндлером, и даже немного комедийного вайба украинского "Ты – Космос" Павла Острикова, только с гораздо большим бюджетом и голливудскими звездами. И периодически это ощущение вторичности будет всплывать в мыслях зрителей, которые смотрели много фильмов о космических миссиях.

Ну и есть еще один момент, который мы не можем обойти стороной, ведь он может задеть украинскую зрительскую аудиторию – наличие россиян в фильме. Да, украинский прокатчик сделал многое для того, чтобы минимизировать их присутствие – где-то флаг на форме затушевали, где-то что-то недоговорили, а, возможно, где-то еще и вырезали что-то, но мы этого не узнаем, пока фильм не выйдет онлайн в оригинале. Тем не менее, осадок остался.

По крайней мере, герой Гослинга мог бы просто молча выбросить тела россиянки и китайца за борт, не воспевая оды о том, что они наверняка были хорошими людьми, и не показывая при этом на весь экран фото улыбающейся россиянки с ее близкими на фоне Кремля. Ох уж это неудержимое желание вестернов искать хороших русских там, где их в принципе быть не может, и попытки познать "широкую русскую душу". Ну неужели так необходимо везде их пихать? Например, киношной Еве Стратт изменили национальность, что мешало сделать то же самое с "Илюхиной"? Хорошо хоть ума хватило не тянуть российских актеров в фильм.

Плюс фильм еще раз доказывает, что мы в Украине и страны Запада живем в каких-то параллельных реальностях. Книга была выпущена в 2021 году, фильм вышел в 2026 году. Учитывая геополитические реалии последних лет, история о том, как американец, китаец и россиянка летят вместе в космос спасать мир, выглядит, мягко говоря, наивно. Да, мы понимаем, что они там, в США, до сих пор живут в мире розовых пони, в котором россияне способны сделать что-то хорошее на благо человечества и в целом не все они плохие, не все так однозначно. В принципе, от китайцев и американцев тоже уже не ожидается какой-то альтруизм в вопросах спасения мира, скорее наоборот. На фоне последних новостей, от "единства" мира времен ковида до предчувствия очередного глобального финансового кризиса и Третьей мировой войны, показанный в фильме подход выглядит ну очень упрощенным, наивным и утопическим, что даже немного раздражает.

С другой стороны, учитывая выбор, который в конце фильма делает доктор Райленд Грейс (и мы его вполне понимаем), вероятность найти общий язык с инопланетянами выглядит более реалистичной, чем сделать это на Земле между людьми.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

***

О других новинках в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов марта 2026 года.