Подготовка к 'кошмарению' Москвы: Дикий об усилении атак дронов вблизи столицы РФ

Он отметил, что ведется прокладка коридоров через зону российской ПВО.

Украина сейчас находится в процессе прокладки коридоров к Москве через вражескую систему ПВО. Об этом сказал в эфире Radio NV Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, комментируя ситуацию, когда на выходных при подлете к российской столице было сбито более 100 украинских беспилотников, закрывались аэродромы.

"Сейчас мы наблюдаем начало прокладки этих коридоров и системную подготовку к регулярным полетам в небе над Москвой", - сказал он.

При этом он напомнил, что когда Украина только начинала проводить дип-удары, то происходила демонстрация того, что наши дроны способны долетать до Москвы, и это имело очень мощный психологический эффект, но у нас тогда их было мало, а российская столица большая.

По его словам, тогда было важно просто прилететь именно в Москву, потому что для россиян это стало абсолютным шоком.

Дикий добавил, что тогда всю ситуацию россияне восприняли всерьез и построили вокруг Москвы мощную систему противовоздушной обороны.

При этом он отметил, что поскольку ресурсы ПВО в РФ достаточно ограничены, то, соответственно, кроме Москвы, фронта и Крыма, остальные регионы остались слабо прикрытыми.

"Чтобы построить это московское кольцо, им пришлось даже, впервые в истории, передислоцировать ЗРК с охраны ядерных объектов на севере России", - напомнил он.

По его словам, поэтому Украина начала в этих трех районах выбивать ПВО, но, в основном, в Крыму и на фронте. Дикий подчеркнул:

"В течение достаточно длительного времени мы оставили Москву в покое. И это было абсолютно оправдано. При наличии ограниченного количества средств для глубокого удара не было смысла символически "пугать", а наоборот, была необходимость заставить держать ПВО вокруг Москвы, а самим "разгуляться" по отдаленным регионам, где находятся оборонные заводы, НПЗ, которые находятся далеко от столицы".

Он утверждает, что сейчас мы наблюдаем следующий этап.

"Мы уже начали наносить такое количество точечных ударов, что нам имеет смысл вернуться к Москве, но не символически, чтобы показать, что мы способны туда долететь, а начать системно разбирать кольцо ПВО, которое стоит вокруг Москвы, и открывать себе дорогу для безнаказанного налета на столицу. Чтобы залетала целая волна беспилотников и поражала именно объекты. Сейчас мы наблюдаем начало этого третьего этапа", - сказал Дикий.

Как сообщал УНИАН, российские военные паблики в воскресенье, 15 марта, отмечали, что примерно 300 беспилотников залетают в воздушное пространство России.

Столица России - Москва находилась уже вторые сутки под атакой беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин с самого утра воскресенья начал отчитываться об уничтожении дронов.

Речь шла об уничтожении на подлете к Москве 40 беспилотников. К вечеру некоторые российские паблики указывают, что их количество уже превысило 100 единиц.

Примечательно, что в соцсетях есть кадры, на которых вокруг Кремля якобы были развернуты мобильные огневые группы для защиты от дронов. Однако их подлинность подтвердить невозможно.

