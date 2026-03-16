Иран не оставляет ценам на нефть шансов на снижение: что происходит на рынке

Министр энергетики США считает, что война на Ближнем Востоке завершится в ближайшие недели.

Цены на нефть утром 16 марта выросли. "Черное золото" дорожает, поскольку инвесторы сосредоточились на угрозах нефтяным объектам на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:34 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,69 доллара – до 105,83 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,9 доллара – до 98,74 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что стоимость нефти марки Brent и WTI в марте подорожала более чем на 40%, достигнув самого высокого уровня с 2022 года после того, как Иран фактически заблокировал судоходство через Ормузский пролив, что привело к перекрытию поставок пятой части мировых поставок "черного золота".

Аналитики ING отмечают, что удары США по острову Харг вызвали опасения относительно поставок иранской нефти на мировой рынок, хотя они, судя по всему, были направлены на военную, а не энергетическую инфраструктуру. Эксперты объясняют, что иранская нефть – это едва ли не единственная нефть в мире, которая транспортируется через Ормузский пролив.

"Удары США по острову Харг, нанесенные в выходные, вызвали беспокойство относительно поставок, поскольку через него проходит большая часть иранского экспорта нефти", – добавили эксперты.

В выходные Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому острову Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта.

Вскоре после атак на Харг иранские беспилотники нанесли удар по ключевому нефтяному терминалу в Фуджейре в ОАЭ. По данным источников Reuters, отгрузку нефти на терминале возобновили, но неясно, происходит ли она в нормальном режиме.

Reuters отмечает, что Фуджейра расположена за пределами Ормузского пролива. На терминале отгружается около 1 миллиона баррелей в день флагманской нефти ОАЭ "Мурбан", что составляет примерно 1% мирового спроса на нефть.

Между тем, 15 марта президент США Дональд Трамп заявил, что требует от других стран помочь в защите Ормузского пролива, добавив, что Вашингтон ведет переговоры с несколькими государствами по поводу его охраны. Трамп также отметил, что США поддерживают контакты с Ираном, но выразил сомнение в том, что Тегеран готов к серьезным переговорам о прекращении конфликта.

Аналитик банка SEB Эрик Мейерссон считает, что США рассматривают варианты наземных операций для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

"США рассматривают варианты наземных операций с высоким уровнем риска, включая рейды на ядерные объекты с целью захвата обогащенного урана Ирана, захват нефтяного хаба на острове Харг и оккупацию юга Ирана для защиты Ормузского пролива", – отметил аналитик.

В свою очередь Международное энергетическое агентство сообщило, что вскоре на рынок начнут поступать более 400 миллионов баррелей нефти из резервов. По словам представителей агентства, запасы из стран Азии и Океании будут выпущены на продажу на рынке немедленно, тогда как запасы из Европы и США станут доступны в конце марта.

"Поскольку конфликт (на Ближнем Востоке, – УНИАН) продолжается уже третью неделю, отсутствие четкого плана разрешения ситуации заставляет мировые рынки все больше беспокоиться о неконтролируемой спирали эскалации", – отметил Мейерссон.

Однако министр энергетики США Крис Райт заявил 15 марта, что ожидает окончания войны в течение "ближайших нескольких недель", после чего поставки нефти возобновятся, а расходы на энергию снизятся.

Ситуация на Ближнем Востоке и цены на нефть – главные новости

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли. При этом стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Несмотря на усилия Ирана, некоторые корабли нашли способ прохода через Ормузский пролив. Корабли для прохода через пролив намеренно изменяют свои данные, выдавая себя за китайские корабли, или отключают свои маяки.

Со своей стороны, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова защищаться столько, сколько потребуется. В то же время он добавил, что Тегеран готов к переговорам о безопасном проходе судов через Ормузский пролив.

