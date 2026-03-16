Как выбрать торговое оборудование для нового магазина с нуля

Запуск нового магазина – это сложный стратегический проект, успех которого часто зависит от деталей, обычно недооцениваемых. Согласно исследованиям Nielsen, до 70% покупок являются импульсивными и происходят только потому, что продукт попал в поле зрения клиента.

Именно поэтому ошибочно считать обустройство зала второстепенной статьей расходов по сравнению с закупкой товара, ведь на скорость обслуживания, логистику внутри зала и общую эстетику пространства оказывает непосредственное влияние торговое оборудование.

Какие виды торгового оборудования есть?

Формат магазина диктует нам группы торгового оборудования, задействованные для обустройства торгового пространства. Но базово можно выделить следующие категории:

торговые стеллажи – формируют маршрут покупателя и зонируют пространство; универсальное оборудование, позволяющее адаптироваться под разные группы товаров и разные нагрузки;

холодильное оборудование – ключевая категория для продуктового ритейла; энергоэффективные витрины способны удерживать температурный режим, что значительно повышает безопасность для потребителей в условиях длительных отключений света;

кассовые боксы и POS оборудование – эргономика данной категории влияет на быстроту обслуживания и комфорт персонала и клиентов;

складское оборудование для хранения товарных запасов, минимизирующее хаос в учете товаров;

дополнительное оборудование и аксессуары: от ценников, крючков, мелких аксессуаров до высокотехнологичного оборудования для зоны кулинарии или кафе.

Метод подбора решений от компании Hold подразумевает индивидуальное проектирование магазинов под ключ. В зависимости от формата, площади и поставленных задач магазин обустраивается противокражной системой и калитками, тележками и корзинами, кофемашиной, зоной для личных вещей клиентов, кассами самообслуживания для разгрузки работников зала.

На что обратить внимание, когда обустраиваете магазин?

Любой магазин начинается с профессиональной планировки пространства. Подробный проект, созданный специалистами "Холд", обезопасит от узких проходов, "мертвых" товарных зон, неверного расположения ключевых групп оборудования. На этапе проектирования нужно учесть такие технические параметры как нагрузка на пол, мощность электросети, инженерные коммуникации – и делать это стоит при участии ведущих специалистов.

Оптимизировать площадь можно за счет универсальности оборудования: расширение и изменение ассортимента уже не нуждаются в повторных инвестициях в торговые стеллажи, которые трансформируются в соответствии с потребностями магазина. Отдельно следует учесть сервис и гарантию, особенно в отношении дорогостоящего холодильного оборудования, ведь их отсутствие чревато простоем и дополнительными затратами.

Почему стоит покупать торговое оборудование у компании Hold?

Все оборудование, представленное на сайте Hold, прошло проверку долговечностью и функциональностью. Компания предоставляет индивидуальные решения и преимущество такого подхода заключается не только в снабжении оборудования, но и в профессиональном сопровождении: аудит помещения, проектирование, подбор решений под бюджет и формат, монтаж и сервисная поддержка – все эти аспекты снижают риски для бизнеса.

Выбирая торговое оборудование с нуля, предприниматель фактически формирует фундамент будущей прибыли. И именно комплексный подход с привлечением опытного партнера позволяет избежать ошибок в будущем.

FAQ

Какое торговое оборудование обязательно должно быть в магазине?

В любом магазине должны быть стеллажи товаров, корзины, кассовые боксы, фискальные устройства. Также полезны принтеры для этикеток, терминалы сбора данных и сканеры для кодов.

Как правильно выбрать торговое оборудование?

При выборе украшения для магазина следует учитывать полезную площадь, ассортимент товаров и вид торговли (групповая или розничная). Сначала составьте проект, а затем подбирайте оснастку под него.

Где заказать надежное торговое оборудование?

На сайте компании Hold можно заказать разные виды торгового оборудования. При необходимости консультанты помогут по индивидуальным расчетам.