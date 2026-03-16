Трем знакам Зодиака сказочно повезет в ближайшее время: кто эти счастливчики

После 16 марта 2026 года у трёх знаков Зодиака открывается полоса позитивных перемен. Прямое движение Лилит помогает освободиться от устаревших моделей поведения и привычек, которые давно перестали приносить пользу. Этот астрологический транзит словно подталкивает к обновлению: отпуская прошлое, мы открываем пространство для новых возможностей и перспектие, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Многие почувствуют, что вокруг появляется больше шансов для развития, а для некоторых знаков это станет подтверждением того, что они способны сами формировать своё будущее.

Лев

Львам в этот период важно вновь заявить о себе и выйти из тени. Некоторое время вы могли чувствовать себя незаметными или отстранёнными, и это постепенно начинало давить на настроение. Теперь ситуация меняется: вы возвращаетесь в центр внимания и снова начинаете чувствовать уверенность в себе.

Энергия Лилит усиливает ваше стремление быть замеченными, и это работает вам на пользу. То, что вы предлагаете окружающим – идеи, инициативы или творческие проекты – вызывает интерес и заслуживает признания. Уже в понедельник внимание со стороны других людей может привести к появлению перспективного предложения. Оно не только заинтересует вас, но и покажет, насколько важны связи и профессиональное развитие. Впереди могут появиться новые и весьма интересные возможности.

Дева

Для Дев этот день может стать моментом внутреннего перелома. Прямое движение Лилит помогает вам позволить себе действовать свободнее и перестать ограничивать собственные возможности. Часто вы склонны слишком много анализировать и тем самым сами создаёте препятствия, из-за которых хорошие шансы проходят мимо.

Однако в этот период вы словно принимаете решение больше не мешать себе двигаться вперёд. Вы позволяете себе попробовать то, что раньше откладывали, и перестаёте сомневаться в собственных силах. Интуиция у вас всегда была сильной, и сейчас самое время начать ей доверять. Как только вы перестанете себя сдерживать, новые возможности начнут появляться одна за другой.

Близнецы

Близнецы могут заметить, что часто сдерживают свои мысли и чувства в разговоре с другими людьми. Это касается не только малознакомых людей, но и близких друзей: иногда вы боитесь сказать что-то важное, опасаясь задеть или обидеть собеседника.

Однако энергия прямой Лилит побуждает вас говорить честно и открыто. В понедельник вы можете решиться выразить то, что давно хотели сказать. И самое удивительное – это не приведёт к конфликту, как вы могли ожидать. Напротив, искренний разговор способен стать началом чего-то позитивного.

Когда вы перестаёте скрывать свои мысли, окружающие начинают лучше понимать вас и даже соглашаться с вашей точкой зрения. Это открывает новые перспективы и возможности для сотрудничества и развития. Впереди может появиться немало хороших событий, которыми стоит воспользоваться.

