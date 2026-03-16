Сразу два истребителя Су-57 заметили в небе над одной из стран Северной Африки (видео)

Ранее новый самолет уже замечали в воздушном пространстве Алжира.

В Сеть выложили видео полета пары истребителей "пятого поколения" Су-57Э в небе Алжира. На это обратил внимание российский Центр анализа стратегий и технологий.

К сожалению, качество видео не позволяет разглядеть детали. Узнать Су-57 можно, в частности, по характерному свисту двигателей. Ранее самолеты необычной формы, пролетавшие над пустыней, попадались на глаза местным жителям поодиночке.

Продажа Алжиру новых российских самолетов до сих пор окутана тайной.

Официально детали поставки Су-57 в Алжир не раскрывались, хотя в феврале 2025 года республика подтвердила приобретение самолетов. В ноябре глава ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) Вадим Бадеха подтвердил, что два самолета Су-57Э переданы иностранному заказчику.

Экспортная версия Су-57 дебютировала на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. От варианта, стоящего на вооружении Воздушно-космических сил РФ, ее отличает другой индикатор на лобовом стекле, отображение информации в британских единицах измерения (ими пользуется, например, Индия), надписи на английском языке и возможность использовать вооружение не российского производства.

В прошлом году в России рассказали, сколько еще планируют использовать истребители Су-57. По словам начальника летной службы авиакомпании "Сухой" Сергея Богдана, их срок эксплуатации может составить 20-30 лет.

Представитель компании добавил, что самолет будет проходить испытания каждый раз, когда для него будет появляться новое вооружение.

Напомним, ранее россияне показали "начинку" своего истребителя-"невидимки" Су-57. Фото, распространенное в прокремлевских Telegram-каналах, впервые продемонстрировало задний внутренний отсек для вооружения самолета.

Аналитики связывали этот шаг с намерением Москвы улучшить экспортный имидж истребителя, который пострадал после того, как Индия отказалась от совместной разработки на базе российского самолета.

