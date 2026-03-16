Многих обеспокоило смягчение санкций США против РФ из-за войны в Иране. Конечно, в этом нет ничего хорошего, и, скорее всего, этот шаг продлит жизнь российской экономике на 2-3 месяца. Поэтому от запланированного кризиса на май мы плавно переходим к августу-сентябрю 2026 года. Такая пролонгация способности РФ вести войну может унести еще тысячи жизней украинцев, что как-то не совпадает с риторикой президента США Дональда Трампа. Однако не все так мрачно, как можно увидеть во многих украинских СМИ.

Надо помнить, что США сняли санкции только с российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта 2026 года. Как правило, эта нефть уже была законтрактована, то есть цена на нее была известна. Допускаю, что часть танкеров шла к покупателям наугад, поэтому не весь объем уйдет по ценам до 50 долларов, что-то продадут и по 75. Дисконт к нефти Brent все еще остается достаточно большим, хотя уже и не 30 долларов за баррель.

Известно, что США разблокировали примерно до 100 млн баррелей российской нефти. В рыночных ценах это примерно 6-7 млрд долларов. Из них россиянам нужно будет заплатить 17,5 долларов за баррель за фрахт танкеров. Из-за того, что многие танкеры застряли в Персидском заливе, средняя цена фрахта взлетела до заоблачных высот. То есть, где-то 2 млрд долларов из примерно 7 уйдут владельцам танкеров, а еще около 3 млрд - это сама себестоимость добычи. Итак, на все про все остается +1-2 млрд долларов. Конечно, это если цена на Urals не вырастет до 100-120, а на Brent - до 150-180 долларов за баррель.

Видео дня

Комментаторы, как правило, допускают две ошибки при трактовке этого вопроса.

Во-первых, неправильно брать цены на Urals из аналитических агрегаторов. Например, сейчас (16 марта) там фигурируют цены в 91-92 доллара за баррель. А на самом деле цена едва доходит до 75 долларов, и это при 17,5 долларов за фрахт. Во-вторых, не нужно считать, что всю выручку от нефти Россия положит себе в карман, потому что это не так. Ведь есть фрахт, есть себестоимость самой нефти, есть фактор страховки (которая подорожала в 12 раз).

Поэтому здесь я не вижу в действиях Минфина США чего-то такого страшного, но одновременно поддерживаю риторику со стороны Украины, ЕС, Великобритании и Канады, что смягчение санкций для РФ является преждевременным. Дело в том, что США довольно часто такие временные послабления затем из месяца в месяц продлевают. И, чтобы у их Минфина было четкое понимание того, что смягчение санкций в отношении россиян нельзя продолжать, усиленная дипломатическая работа с США совсем не помешает.

Насколько разблокировка 100 млн баррелей российской нефти спасет рынок и остановит рост цен?

Страны G-7 разблокировали резервы на 412 млн баррелей, но только в Персидском заливе застряли танкеры с 180 млн баррелей на борту (хотя эта цифра постепенно уменьшается). К тому же, Саудовская Аравия начала транспортировать нефть через Красное море.

И если сложить падение добычи в регионе с объемами нефти на застрявших танкерах, то разблокировка резервов со стороны G-7 и подсанкционной российской нефти вполне позволят рынку выстоять в течение месяца. Однако сказки от экс-киевлянина, российского переговорщика Кирилла Дмитриева, что без российской нефти мир бы не выжил, - ложь.

Смягчение санкций также создает дополнительные риски, которые США и Европа не смогут контролировать. Россияне начали предлагать долгосрочные контракты на поставку своей нефти на Филиппинах, в Бангладеш, Шри-Ланке. Поэтому во время короткой передышки, которую им дал Минфин США, РФ устроила очень активный маркетинг в надежде подсадить азиатские страны на нефть со скидками, как это было когда-то с Индией.

А вот Индия как раз удивила. За время с начала войны в Иране страна успела купить российской нефти на 30 млн баррелей, однако один из крупных государственных банков Индии отказался оплачивать часть этой нефти, сославшись на санкции США и Европы. И это не первый раз, когда в индийских банках зависают российские платежи.