Автомобили для дроноводов: 'Стальной фронт' Ахметова передал внедорожники подразделению БПЛА бригады 'Хортица'

По словам гвардейцев-дроноводов, залог успешных поражений - мастерство экипажа и мобильность.

"Метинвест" в рамках военной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передал два пикапа операторам беспилотников 23-й отдельной бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины. Пикапы повышенной проходимости укрепят силы беспилотных систем в Запорожье.

Пилоты БПЛА продемонстрировали один из своих выездов, взяв с собой тяжелый дрон-бомбардировщик "Кажан". Мощный гексакоптер может нести около 15 килограммов груза: провизия, БК, средства поражения - все зависит от поставленных задач. Сегодня "Кажан" несет "взрывной" груз для врага.

"Бомбы бывают разные: осколочные, фугасные, и применяются в соответствии с целью поражения. Самая крупная цель в моей памяти - это укрытие, если так можно сказать, тактического уровня. Сначала мы провели разведку с помощью оптоволоконного FPV. Мы обнаружили вражеский склад боеприпасов, оружия, генераторов, старлинков, и было принято решение уничтожить это укрытие. Мы целую ночь летали и полностью разобрали тот амбар, обезвредив врага", - делится подробностями успешного задания пилот БПЛА 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" по псевдониму ЯКУДЗА.

Воин Якудза пилотирует различные БПЛА около двух лет. За это время в личном зачете - более трехсот подтвержденных поражений целей. Статистика этого экипажа 23-й отдельной бригады "Хортица" за полгода - врагу прилетело более тысячи "приветствий".

По словам гвардейцев-дронаров, залог успешных поражений - мастерство экипажа и мобильность. Всегда в спросе - надежные автомобили. Недавно из-за вражеского FPV экипаж потерял автомобиль, однако благодаря отличной работе водителя все защитники остались живы. Поэтому потребность в автомобильной технике на передовой остается постоянной.

"Мы получили автомобили в рамках инициативы "Стальной фронт" от "Метинвеста". Они очень пригодятся в нашей роте беспилотных авиационных комплексов, потому что постоянно нужно обеспечивать логистику, доставлять экипажи на позиции, доставлять дроны, БК, поэтому каждый автомобиль очень важен на фронте", - говорит ЯКУДЗА.

"Стальной фронт Рината Ахметова" - это военная инициатива, которая консолидирует помощь всех предприятий SCM для Сил обороны Украины, где Группа Метинвест выступает ключевым производственным и логистическим хабом. В рамках проекта компания не только закупает технику и оборудование, но и производит из собственной стали критически важную продукцию: мобильные стальные укрытия ("крыивки"), противоминные тралы, защитные экраны для бронетехники. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на поддержку военных и гражданских с начала полномасштабного вторжения, составляет 13,5 млрд грн.

