Этих 'американцев' обожают в Украине: названы самые популярные подержанные авто из США

Средний возраст подержанных автомобилей из США, поступивших в феврале в автопарк Украины, составляет 7 лет.

В феврале украинцы приобрели 2,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 16%, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте составляют бензиновые автомобили – на них приходится 60% от общего количества. На втором месте находятся электромобили, которые охватили 16% рынка.

Далее идут гибридные автомобили, на долю которых приходится 14%. На дизельные модели и автомобили с ГБО приходится 6% и 4% соответственно.

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей из США пользуется компактный кроссовер Ford Escape, который отличается надежностью, комфортной подвеской, хорошей управляемостью и богатым электронным оснащением. Свою роль, конечно, играет и доступная цена.

В целом пятерка лидеров выглядит следующим образом:

Ford Escape – 326 шт.;

BMW X3 – 234 шт.;

BMW X5 – 203 шт.;

Nissan Rogue – 193 шт.;

Jeep Cherokee – 162 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в феврале пополнили автопарк Украины, составляет 7 лет.

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 4,3 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых машин лидером стал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который ценят за высокую надежность, отличную проходимость и широкую доступность запчастей.

Также сообщалось, что в феврале автопарк Украины увеличился на 10,8 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Среди новых машин наибольшим спросом пользовались кроссоверы Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. В то же время среди подержанных бензиновых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, самым популярным стал кроссовер Audi Q5.

Вас также могут заинтересовать новости: